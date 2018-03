Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele de Externe si Interne anunta ca, incepand de miercuri, devine functional sistemul de notificare a romanilor cu privire la faptul ca urmeaza sa le expire pasaportul. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, romanii care au pasaport si au comunicat la depunerea ultimei cereri…

- In cadrul demersurilor derulate in comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, si Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala de Pasapoarte, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pasapoartelor, incepand de miercuri, 7 martie a.c., cu sprijinul Companiei Nationale…

- Fratele mai mic al actritei Margot Robbie (27 de ani) s-a amuzat copios pe seama faptului ca aceasta nu a castigat Oscarul pentru rolul din „I, Tonya“. Evident, totul a fost in spirit de gluma si, ulterior, i-a transmis ca o iubeste si ca este mandru de ea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Suella Fernandes, ministru in cadrul Departamentului pentru ieșirea UK din Uniunea Europeana a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, ca garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie „sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi” este…

- Un pilot al unui zbor britanic a alertat autoritațile, dupa ce a transmis un mesaj codificat controlorului de trafic aerian. In acel moment, oficialii au crezut ca hackerii au preluat controlul asupra aeronavei. La bordul avionului, cu destinația Aberdeen-Frankfurt, se aflau 43 de pasageri…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita nu a incercat sa se schimbe deloc, ba mai mult, este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata, scrie one.ro.

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Parlamentarul PSD Cluj Cristina Burciu declara, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem, ea adaugand ca a solicitat solutii in acest sens ministrului Tudorel Toader.Potrivit…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, nu se va prezenta astazi la audierile de la DNA, unde fusese citat ca martor intr-un nou dosar. Cosma a declarat pentru ȘTIRIPESURSE ca este in vacanța și ca se va prezenta la o data ulterioara.„Am anunțat inca de saptamana trecuta la DNA ca sunt in vacanța…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sa se dezica de procurorii implicați in scandalul momentului și sa-i suspende din funcție.„Urmeaza…

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Britanicul Jonathan Margolis și-a pierdut soția in urma cu mai multe luni, dupa ce femeia a pierdut lupta cu cancerul. Acum, de Ziua Mondiala contra Cancerului , el povestit cum i s-a schimbat viața dupa ce a pierdut cea mai draga persoana din viața lui, dupa 45 de ani petrecuți alaturi de ea. „Soția…

- Actorul Ion Apostoliu a incetat din viața. Primarul municipiului Botoșani a transmis un mesaj de condoleanțe. Ion Apostoliu, un cunoscut actor al teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, s-a stins din viața . Actorul a murit la varsta de 81 de ani. Ion Apostoliu s-a stins din viața in spital, la Iași,…

- Dan Bittman si Mihaela Radulescu au trait in urma cu multi ani o frumoasa povete de dragoste, care s-a terminat la fel de frumos, dovada fiind faptul ca au ramas si astazi buni prieteni. Artistul a vorbit din nou despre relatia cu Mihaela si a marturisit ca uneori ii mai da si sfaturi cand vorbesc la…

- Extirparea rinichiului pe care era o tumora nu a fost deloc o interventie simpla pentru Mirabela Dauer sau pentru medici. Si asta pentru ca vedeta are o problema in legatura cu anesteziile, iar ea le-a explicat specialistilor cum reactioneaza corpul sau in asemenea situatii. Din fericire, totul s-a…

- Clubul Manchester City a facut o oferta de 68 de milioane de euro pentru transferul mijlocasului Riyad Mahrez de la Leicester City, informeaza L'Equipe. Oferta pentru Mahrez vine dupa ce Pep Guardiola a aflat ca nu va putea conta pe Leroy Sane in urmatoarele trei luni, in urma accidentarii…

- La cateva ore dupa ce s-a intors in tara, Simona Halep a transmis un mesaj pentru toti cei care au sustinut-o pe tot parcursul turneului Australian Open. Simona Halep le-a multumit oamenilor care au incurajat-o si mai ales antrenorului ei, totul dupa ce in aeroport a refuzat sa stea prea mult de vorba,…

- Simona Halep a revenit, luni, in Romania, dupa infrangerea dramatica de la Australian Open, vizibil dezamagita. La scurt timp dupa ce a ajuns acasa, tenismena i-a transmis un mesaj emotionant antrenorului ei, Darren Cahill.

- Pop: Exista in bugetul MEN sume suficiente pentru plata integrala a salariilor Ministrul Liviu Pop a reiterat, luni, ideea potrivit careia exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. "Exista în…

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu a transmis un mesaj impresionant mamei sale, Ami Teiceanu. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut, cand iubita lui, Anda Calin, a adus pe lume o fetița. Liviu Varciu mai are o fata, Carmina, dintr-o poveste de dragoste pe care a trait-o cu Ami Teiceanu.…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a luat atitudeine in setul 2 al partidei impotriva lui Angelique Kerber, cand tenismena a inceput sa devina vocala. Cahill i-a transmis un mesaj transant pentru a se asigura ca aceasta se va concentra pe lovituri.

- Moment antologic in semifinala de tenis de la Melbourne, intre Simona Halep și Angelique Kerber. Antrenorul Simonei i-a transmis in timpul meciului un mesaj cat se poate de clar: „Concentreaza-te și gura-nchisa!”

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Dragi maramureșeni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nașterii statului modern, eveniment major in existența și definirea identitații noastre ca nație. Romania de astazi, un stat independent și suveran, membra a Uniunii Europene și a NATO, nu ar fi existat fara evenimentele…

- Producatorul Dan Waite este cel care a primit ultimul mesaj trimis de Dolores O'Riordan. Prietenul solistei de la "The Cranberries" a declarat presei ca aceasta parea entuziasta cu cateva ore inainte de moartea ei, a carei cauza nu este cunoscuta pana la ora transmiterii acestei stiri.

- Cu o zi sa se afle ca a fost in moarte clinica, in urma unui accident terifiant, Razvan Botezatu a ajuns la spital. Mesajul pe care l-a transmis in timp ce avea perfuzii in mana stanga a starnit controverse in legatura cu actuala stare de sanatateA a prezentatorului TV. In cadrul unui interviu oferit…

- Declaratiile facute de prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea respectarii legii, fara a avea valente etnice, anti-maghiare si puncteaza, in primul rand, necesitatea respectarii ordinii constitutionale…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Poliția Romana a dat publicitații, prin intermediul Facebook, noi imagini cu agresorul celor doi copii din…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, vineri, la CSM, speranta si increderea ca judecatorii Curtii Constitutionale se vor apleca cu mult profesionalism si cu multa obiectivitate asupra aspectelor contestate in legile justitiei.

- Aurelia Peru-Balan, consilierul pe domeniul politic al ex-presedintelui Republicii Moldova Nicolae Timofti, l-a criticat pe Igor Dodon pentru faptul ca seful statului a transmis mesajul cu prilejul Anului Nou impreuna cu sotia sa, Galina Dodon.

- Simona Halep, care acum este in China, la turneul de la Shenzhen, a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia noului an. "La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!", a scris liderul WTA,...

- Odata cu debutul vacantei scolare si a Sarbatorilor de Sfarsit de An, incepe practic si varful de sezon turistic de iarna. Salvamont Romania a mobilizat, in peste 80 de baze si posturi Salvamont din stațiuni, peste 500 de salvamontisti. "Pentru cei care va veti indrepta catre zonele turistice in care…

- Serviciul Roman de Informatii a postat un mesaj duminica seara pe pagina de Facebook in codul Morse, alaturat de urarea „Sarbatori fericite!“. In fotografia pe fundal rosu alaturi de mesaj, apare si o barba alba din hartie, care-l simbolizeaza pe Mos Craciun.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, afirma, intr-un mesaj transmis duminica, faptul ca acesta este primul Craciun fara Regele Mihai, ea remarcand „asezarea impreuna a intregii noastre natiuni” cu ocazia funeraliilor din urma cu doua saptamani.

- Custodele Coroanei, Majestarea Sa Margareta, a transmis romanilor un mesaj de Craciun, in care a facut referire si la funeraliile Regelui Mihai, precizand ca nimic nu ar fi dat Majestatii Sale "mai multa satisfactie decat asezarea impreuna a intregii noastre natiuni".

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- Prin asociatia Rezist Zurich, romanii din Elvetia protesteaza fata de modificarile aduse legilor Justitiei in Parlamentul Romaniei. Unul dintre membrii asociatiei, a vorbit la un post de radio din Elvetia despre pericolul instaurarii dictaturii in Romania.

- Gabriel Iancu (23 de ani) a inscris un gol superb, marti seara, in meciul pe care echipa sa, Termalica B-B, l-a castigat in campionatul Poloniei, 2-1 cu Slask Wroclaw. La al saselea meci al sezonului in Polonia, fostul fotbalist al Stelei a avut nevoie de doar 13 minute pentru…

- Cristian Ganea (25 de ani), campion al Romaniei cu Viitorul sezonul trecut, e la mare cautare in Spania. Dupa Athletic Bilbao, o alta echipa se intereseaza de serviciile fundasului. Este vorba despre Getafe, dezvaluirea fiind facut de catre selectionerul Cosmin Contra. Cu legaturi…

- Echipa chineza Beijing Guoan intentioneaza sa il transfere, in ianuarie, pe mijlocasul brazilian Lucas Moura de la Paris Saint Germain, informeaza ESPN. Mijlocasul in varsta de 25 de ani si-a pierdut postul de titular la PSG, odata cu venirile lui Kylian Mbappe si Neymar, si are nevoie de…

- Oscar Pistorius are probleme si in inchisoare. Campionul Paralimpic a fost implicat intr-un incident cu un alt prizonier, motivul fiind utilizarea unui telefon public, a anuntat, marti, un oficial al penitenciarului. Incidentul a avut loc in urma cu o saptamana. Enervati de timpul indelungat…

- Comunicat de presa Ieri, coaliția aflata la carma țarii a continuat reintroducerea justiției sub control politic, prin adoptarea modificarilor la Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) -„Am ajuns bataia de joc a unor partide și autoritați publice abuzive” apare prima data in Gazeta Dambovitei…