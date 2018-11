Românii văzuţi prin ochii străinilor Descrierea populației romane a fost facuta, de-a lungul istoriei, de numeroși carturari care s-au perindat prin provinciile romanești. Marturiile acestora, puternic influențate de experiențele si interacțiunile pe care le-au avut cu autohtonii, sunt adesea picante, scrise intr-o maniera ostila, negativa. O imagine vie a poporului roman in Evul Mediu este oferita de carturarii Occidentali, veniți in Principatele Romane”. Aceștia au facut cunoștința cu romanii in diferite circumstanțe si au lasat marturii prețioase, despre felul in care ne vedeau ceilalți. Marturiile ramase in jurnale, cronici sau… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns, marti, europarlamentarilor care au criticat Romania, din cauza legilor justiției, a referendumului pentru familie și a violențelor din 10 august. Seful statului a transmis ca Romania este un stat de drept si ca va garanta romanilor pastrarea valorilor democratice,…

- Romanii care au emigrat masiv in ultimii ani din țara, la „concurența” cu sirienii alungați din țara lor de starea confictuala existenta acolo, au dus cu ei și obiceiurile de acasa, a anunțat observator.tv . Rudele și prietenii unui tanar roman au facut pe o margine de drum un altar in memoria unui…

- Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educatie, cultura, tineret si sport, a declarat: "In aceasta vara, circa 15.000 de tineri in varsta de 18 ani au putut calatori in UE. Ei au avut o experienta personala cu privire la ceea ce inseamna sa fii european. Ei au avut sansa de a descoperi…

- Monica Macovei: „Romanii ESTE un popor viu!” Norica Nicolai, replica la discursul lui Frans Timmermans din PE: De ce nu am avut o analiza a coruptiei in toate statele membre UE? Va plac doar acestea trei? Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a acuzat, miercuri, europarlamentarii ca nu au facut o analiza…

- Arad. E din nou aglomeratie in cea mai mare vama rutiera din Romania, Nadlac 2, de pe autostrada Nadlac-Arad. Conform aplicatiei Politiei de Frontiera, la iesirea din tara se asteapta, in cazul masinilor mici, 90 de minute, dar soferii se plang ca asteapta chiar mai mult, peste 3 ore. Este ultimul weekend…

- Victor Ponta il ataca dur pe Facebook pe liderul PSD Liviu Dragnea. Ponta spune ca liderul social-democrat promoveaza in funcții importante oameni obedienți, pe criterii clientelare, iar ceea ce se intampla la nivel central este identic cu ce fac baronii locali in județele țarii. Fostul șef al PSD mai…

- Mesajul Majestatii Sale Custodele Coroanei Romani, Avem libertatea sa credem ce vrem fiecare despre recentele violente din Bucuresti, dar putem fi unanimi in convingerea ca ele au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala. Aceasta doar cu cateva luni inainte ca tara noastra sa asume…