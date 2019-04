Românii vând cenușă de la Catedrala Notre-Dame pe OLX Voi ce ați mai dat de vanzare in ultima vreme? Cațiva romani foarte ingenioși au gasit o metoda sa faca mulți bani: vand cenușa de la Catedrala Notre-Dame pe OLX. Prețurile variaza de la 400 de lei pana la 1650, iar unele dintre ele sunt puse la categoria: „Obiecte de colecție”. Imaginile, mai jos: Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

- Mai mulți romani au postat anunțuri pe site-urile de vanzari online, in care le promit cumparatorilor „cenușa de la Catedrala Notre-Dame din Paris”, scrie digi24.ro. Edificiul, un simbol al Franței și al creștinatații, a ars timp de 16 ore, luni ...

- Cenușa de la Notre-Dame, de vanzare pe un site de anunțuri. INCENDIU NOTRE DAME! Premierul Frantei, ultimul anunt despre reconstrucția bisericii! „Nu bate, nu troncane, recent adusa din Franța", este numele anuntului postat pe un site de vanzari de un barbat din Galati. Acesta a postat…

