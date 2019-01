Romanii, tot mai interesati de sport si sanatate, au cumparat anul trecut echipamente sportive de 53 milioane euro de la Hervis

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 31 ianuarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 ianuarie 2019, Loteria Romana a acordat 20.097 de castiguri, in valoare totala de 1.308.059,25 lei. Tragerile LOTO se vor difuza in direct pe Romania…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brasov a eliminat, incepand de anul trecut, listele de asteptare cu persoanele care solicitau dispozitive medicale pentru diverse afectiuni, fiind premise ca, in momentul depunerii solicitarilor, acestea sa fie rezolvate in doua-trei saptamani, a declarat…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cautiune, a inculpatului Lucian Duta, fost presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata.

- Oradea atrage inca 14,2 milioane euro din fonduri structurale, dupa ce a aplicat cu cinci noi proiecte in parteneriat cu autoritati locale din Ungaria, care vizeaza, printre altele, implementarea unui proiect unic in sistemul de sanatate din Romania.

- Planuri mari pentru AIT in 2019. Pe langa demararea lucrarilor la noua aerogara, societatea va incepe și procesul de achiziție pentru noi echipamente de securitate aeroportuara. Suma alocata este una importanta, de aproximativ zece milioane de euro, mare parte din bani fiind alocați din fonduri europene.…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta Claudiu Palaz a initiat, pentru sedinta din 19 decembrie, proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2019 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului Constanta.…

- Circa 40% din bugetul alocat noului program "Rabla pentru electrocasnice", care a fost lansat miercuri, s-a epuizat in prima ora de la debut, fiind procesate 100 de cereri pe minut, a anunțat ministerul Mediului, scrie mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de Senat: OUG pe Legile Justiției,…

- CHIȘINAU, 9 nov – Sputnik. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala (FAOAM) pentru anul 2019, pe care urmeaza sa-l trimita în Parlament pentru examinare și adoptare. Documentul prevede pentru anul viitor venituri în…