- Patinatorii francezi Gabriella Papadakis si Guillaume Cizeron au câstigat, sâmbata, pentru a cincea oara consecutiv titlul european în proba de dans, informeaza News.ro.Cei doi s-au impus la CE de la Minsk, cu un total de 217,98 puncte.Potrivit L’Equipe, Papadakis si…

- Din 20 decembrie 2018 și pana in 14 ianuarie, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Bihor, de tip B2, cu asistent și ambulanțier, este de garda, pe timp de zi. Este pentru prima data cand SAJ Bihor are un echipaj in aceasta zona și ideea aparține managerului SAJ Bihor, dr.…

- Incepand de astazi, un echipaj SMURD va deveni operațional la punctul din comuna brașoveana Moieciu, inaugurat in urma cu un an. Echipajul SMURD va fi de tip B, cu asistent medical și paramedic. „Decizia a fost luata pentru reducerea timpului de raspuns in cazul producerii unor situatii de urgenta in…

- Campionul olimpic și mondial Francesco Friedrich s-a impus weekendul trecut in ambele zile de intreceri de la Sigulda (Letonia). Impreuna cu un nou brakeman, Alexander Schueller, campion mondial de juniori și U23 anul trecut, germanul s-a impus in proba de 2. A facut-o stabilind un nou record la start,…

- Romanii cheltuie mai multi bani pe mancare decat alti europeni. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici furnizate de Eurostat, care arata ca produsele alimentare si baturile non-alcoolice reprezinta 27% din cheltuielile lunare ale romanilor, care aloca dublu fata de suedezi, spanioli…

- In 2017, familiile din statele Uniunii Europene (UE) au cheltuit pe mancare și bautura (alcoolica și non-alcoolica) in medie 12,2% din cheltuielile totale de consum, arata datele Eurostat. Romania este campioana acestui tip de cheltuieli, ponderea banilor dați pe bautura și hrana urcand la 33%. La polul…

- Premierul Viorica Dancila a facut un nou dezacord, in timpul Reuniunii Conferintelor Presedintilor Parlamentului European si a Guvernului Romaniei, spunand in timpul discursului ca „discutiile vor aduce un plus de valoare si ne va ajuta sa vedem punctele comune”.

- Editia din aceast an, cea cu numarul zece a Campionatului European de Karate Do – versiunea WSF, s-a desfasurat la Albena, in Bulgaria, din delegatia Romaniei facand parte si sportivi de la CS Dani-San Zalau, condusi de antrenorul Dan Chis. Intr-o competitie unde au fost prezenti peste 500 de sportivi…