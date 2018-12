Romanii sunt pe ultimul loc in UE dupa cheltuielile pentru restaurante si hoteluri Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2017, o cota de 8,8% din totalul cheltuielilor de consum pentru "restaurante si hoteluri", pe ultimul loc din UE la acest indicator fiind gospodariile din Romania care au alocat in acest scop doar 3,1% din totalul cheltuielilor de consum, arata datele publicate vineri de Eurostat.



La polul opus, gospodariile care au alocat o mare parte din totalul cheltuielilor de consum pentru "restaurante si hoteluri" sunt cele din Malta (20,2% din cheltuielilor de consum), Cipru (17,5%), Spania (16,8%), Grecia (15,4%) si Irlanda (14,8%).



