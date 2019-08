Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 9 iulie 2019, am participat la lansarea lucrarii ARTA DIN ROMANIA, DIN PREISTORIE IN CONTEMPORANEITATE avandu-i ca și coordonatori pe Acad. Razvan Theodorescu și Acad. Marius Porumb. Evenimentul a avut loc in Aula Academiei Romane din București. Lucrarea este una de excepție, tiparita la …

- Patru orase din Romania - Cluj, Arad, Oradea si Galati - cumpara tramvaie fabricate la Astra Arad, pentru care vor plati in total peste 100 de milioane de euro. Compania din Arad ar putea sa livreze tramvaie si in alte orase, printre care Bucuresti si Iasi, cu conditia sa castige licitatiile organizate…

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, eveniment cultural unic in Europa, va continua duminica, 7 iulie 2019, la Loman, o localitate cunoscuta pentru tradiția pastoritului. Cea de-a IV-a etapa a festivalului va cuprinde de aceasta data secțiunile soliști instrumentiști…

- Romania va intra foarte curand in Spatiul Schengen, iar negocierile pentru ca romanii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza sunt pe ultima suta de metri. Anunțul a fost facut de comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos,…

- In perioada 29 mai- 2 iunie 2019 la Bucuresti s-a desfașurat cea de-a XIV-a editie a Salonului International de Carte BOOKFEST, organizat de Asociatia Editorilor din Romania. Peste 400 de evenimente organizate de 150 de expozanti si 1.000.000 de carti, dintre care 4.000 reprezinta noutati editoriale,…

- O romanca plecata de șapte ani la munca in Germania a stat zece ore la coada la o secție de votare din Freiburg pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendum. Ea a relatat pentru Libertatea ca cei care reușeau sa ajunga la urne ieșeau apoi plangand de fericire, cu buletinul in mana. „M-a…

- Prezența ridicata la urne pentru alegerile europarlamentare 2019 și referendumul pentru justiție inregistrata in primele ore ale dimineții a facut ca la mai multe secții de votare sa se formeze cozi și oamenii sa oamenii sa aștepte minute intregi pentru a putea sa-și exercite dreptul la vot. Mobilizarea…

- Ca romani, traim intr-un iures politic care de peste doi ani ne macina viata privata si profesionala de zi cu zi. Asistam neputinciosi la modul in care o gasca de corupti nu guverneaza, nu administreaza si nu arata pic de responsabilitate pentru noi, insa am inceput cu totii sa constientizam si sa ne…