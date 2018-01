Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este anunțat la Cluj-Napoca, sâmbata, 20 ianuarie. Punctul de întâlnire este la statuia Memorandiștilor (la Clopot), pe Bulevardul Eroilor. Manifestanții susțin ca se vor aduna de la ora 18.00. ”Protestul…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- UPDATE O intalnire importanta a avut loc in Guvernul Romaniei. Reprezentanții a 43 de organizații civice au mers la Palatul Victoria sa discute cu premierul Mihai Tudose, nemulțumiți de schimbarile aduse legilor justiției. În Ajunul Crăciunului reprezentanții protestatarilor, grupați…

- ”Precizam ca la intalnirea de la ora 11.00, cu premierul, nu mergem sa negociem, ci sa cerem. Nu se pune problema sa facem armistiții sau jocuri politice. E vorba doar de incercarea de a folosi toate parghiile democratice. Am fost și noi - alaturi de celelalte grupuri sau ong-uri - de acord…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Premierul a propus data de 27 decembrie ca zi de intalnire. 43 de organizații civice, active in protestele de strada fața de propunerile de modificare a legilor Justiției și Codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Ca in fiecare an, pe 21 decembrie, marcam inceputul Revolutiei in Capitala. Si ne amintim de manifestatia din Bucuresti, de marea de oameni, de ce s-a strigat, de valul de emotie creat. Dar, mai presus de orice, de oamenii care au pierit in decembrie ’89. La evenimentele din 1989 a facut referire, joi…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa politicienilor care "nu vor sa se desprinda de metehnele trecutului", spunand ca apararea idealurilor Revoluției Romane inseamna "apararea institutiilor statului de drept și apararea valorilor libertații și democrației": "La 28 de ani de la Revolutia Romana,…

- Miercuri, pana la 5.000 de persoane vor manifesta, atat in București cat și in alte orașe din țara, in semn de susținere a Legii care prevede eradicarea activitații neautorizate și nelicențiate din domeniul transportului de persoane.

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor. Surse judiciare au precizat,…

- Un nou protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii s-au strans incepand cu ora 17:00 in fata Guvernului pentru a manifesta impotriva PSD-ALDE care vrea sa modifice legile justitiei pana la finalul acestui an.Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii…

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Pentru a doua oara intr-o luna, filosoful Mihail Șora, care in noiembrie a implinit 101 ani, a venit in randul protestatarilor pentru a dreptate și o Romanie mai buna. In aceasta seara, pe un ger naprasnic, acesta a participat la protestul de la Iași. Cu cateva ore inaintea protestului, Mihai Sora postase…

- Marș de protest asurzitor pe 7 km la Cluj. Participanții stau cinci ore in strada Marșul este programat duminica, intre orele 18:00 și 23:00, pe un traseu care se intinde din centru orașului pana in cartierul clujean Manaștur, pe o lungime de 7,2 kilometri. "Cluj-Napoca, suntem într-o situație…

- Romanii se organizeaza sa iasa din nou in strada, duminica, dupa ce in Camera Deputatilor coalitia de guvernamant incearca sa treaca cu injuraturi, obscenitati si amenintari prima din cele trei legi ale Justitiei. In acelasi timp, Comisia Iordache isi continua pe repede inainte modificarea celorlalte…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla "o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o…

- Senatorul Traian Basescu, președinte PMP, considera ca protestele desfașurate in acest an ar putea fi soluționate printr-un dialog inițiat de PSD in strada cu oamenii care manifesta impotriva modificarii legilor justiției și a Codului fiscal, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis nu pare…

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe rețeaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din București, cat si la Alba Iulia și in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament. „Duminica…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament."Duminica ne vedem in Piata Victoriei…

- Mai multe organizatii civice anunta pe pagina de Facebook "Coruptia Ucide" ca nu vor parasi Piata Victoriei, dupa ce au aparut informatii conform carora Primaria Capitalei intentioneaza sa organizeze un Targ de Craciun in aceasta zona.Hotnews a relatat marti ca Primaria Capitalei a aprobat…

- Mii de oameni au iesit in strada in Bucuresti, dar si in alte orase din tara. Acestia cer retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament a Ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale si demisia Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului.

- Romanii ies din nou in strada in aceasta seara, in cadrul unor ample manifestații care vor cuprinde Capitala și alte 80 de orașe, organizate de 42 de grupuri civice și ONG-uri, precum și de confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa.

- Mai multe proteste au fost anuntate pentru ziua de duminica, in Capitala, dar si in alte orase din tara. Grupurile civice cer in strada retragerea legilor justiției și respingerea acestora in Parlament.

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie sambata, intr-o postare pe Facebook, ca liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE au interese directe in modul in care justitia isi face treaba, astfel ca, indiferent ce tactica ar adopta in dezbaterile si votarea modificarilor propuse la legile justitiei, acestia nu…

- Pachetul de modificare a legilor Justiției trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata 25 noiembrie, pe Facebook, fostul premier Dacian Cioloș, subliniind ca, „fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul…

- Se anunța un nou protest in strada, la Timișoara. Mai multe sindicate și organizații neguvernamentale cheama romanii in strada, duminica. Organizatorii cer retragerea legilor Justiției și a celor de modificare a codurilor penale, vor respingerea ordonanței de schimbare a normelor fiscale și demisia…

- Potrivit anuntului de pe Facebook, participantii sunt asteptati joi, de la ora 10.30, la Parlament, pe Calea 13 septembrie, cu masini, motociclete si biciclete, urmand ca la 11.00 sa plece in mars in jurul cladirii, cu 10 kilometri pe ora, pe prima banda. Pe partea stanga a masinilor va fi afisat…

- Romanii chemați duminica in strada pentru a cere demisia Guvernului Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale indeamna romanii sa ceara in strada, duminica, demisia imediata a Guvernului și a președinților…

- Un numar de 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au lansat un apel catre romani sa iasa in strada, duminica, de la ora 18.00, si sa ceara retragerea legilor Justitiei si a legilor de modificare a codurilor…

- 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa organizeaza un protest masiv in Capitala pe 26 noiembrie, incepand cu ora 18.00. Acestia cer si sprijinul cetatenilor. Principalele nemultumiri sunt legate de modificarile…

- Blocul National Sindical vrea sa demareze un protest de amploare pe 12 decembrie, pe marginea modificarilor la Codul Fiscal anuntate de guvernanti. Anuntul a fost facut de Dumitru Costin, seful BNS.

- Mai multe mitinguri de protest fata de modificarea legilor justitiei sunt anuntate, duminica, pe Facebook, in Bucuresti, Cluj si Oradea, de catre comunitatile si organizatiile 600.000 pentru Rezistenta, Insistam, Contract Romania, Declic, Coruptia Ucide si Umbrela Anticoruptie, anunta Hotnews.ro. Evenimentele…

- Protestatarii iau cu asalt Piata Victoriei in aceasta seara! Anuntul a fost facut in mediul online, pe Facebook. Organizatorii sustin ca protestele vor avea loc atat in Capitala, cat si in principalele orase din tara, dar si in Diaspora. Temele principale pentru mitinguri sunt legile Justiției și…

- Romanii au ieșit din nou, in strada, nemulțumiți de modificarea Codului fiscal și pentru a cere o justiție independenta. Mobilizarea pentru amplele proteste, anunțate in Capitala și in mai multe orașe din țara, s-a facut pe rețelele de socializare. In București, oamenii s-au adunat deja in Piața...

- Romanii au ieșit din nou, in strada, nemulțumiți de modificarea Codului fiscal și pentru a cere o justiție independenta. Mobilizarea pentru amplele proteste, anunțate in Capitala și in mai multe orașe din țara, s-a facut pe rețelele de socializare.

- Pagina “Coruptia Ucide” a lansat un apel pentru organizarea unei manifestatii impotriva modificarii Codului fiscal, in Piata Victoriei, miercuri, incepand de la ora 14:00, in aceeasi zi in care Guvernul ar...

- Pagina "Coruptia Ucide" a lansat un apel pentru organizarea unei manifestatii impotriva modificarii Codului fiscal, in Piata Victoriei, miercuri, incepand de la ora 14:00, in aceeasi zi in care Guvernul ar urma sa adopte prin OUG trecerea contributiilor de la angajator la angajat. De asemenea, organizatorii…

- Duminica seara au avut loc mai multe proteste la nivelul intregii tarii, cele mai ample avand loc la Bucuresti, acolo unde peste 20.000 de oameni au iesit in strada. Numai ca unii dintre liderii PSD au cam ironizat protestul din Capitala. Codrin Stefanescu a fost cel mai acid in declaratii.…

- „Continuam ce am inceput iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți” – asta spun cei care au ieșit din nou in strada, duminica seara, la Alba Iulia pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii cred ca doar prin solidaritate vor putea invinge. Sunt nemulțumiți de planul de modificare a…

- Un amplu protest, care va incepe duminica cu ora 19.00 și se va desfașura in fața Guvernului, a fost anunțat pe Facebook. Bucureștenii ies in strada pentru ca sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor justiției depuse marți de PSD in Parlament. Dupa ce se vor strange in Piața Victoriei,…

- ”Membrii USR vor participa, duminica, la demonstrațiile declanșate in toata țara pentru a opri asaltul PSD impotriva Justiției. Toate forțele reformiste trebuie sa spuna, intr-un glas: Nu vrem sa fim o nație de hoți! Romania este in pericol sa devina un stat eșuat și avem datoria sa ne opunem acțiunilor…