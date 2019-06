Romanii, spaniolii si portughezii, in topul europenilor care isi fac vacantele mai mult la ei in tara Rezidentii Uniunii Europene au efectuat 1,3 miliarde de calatorii in 2017, petrecand aproape 6,4 miliarde de nopti in structuri de cazare, arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).



Cel mai ridicat procent al calatoriilor rezidentilor UE in propria lor tara (calatorii interne) s-a inregistrat in Romania (94%), Spania (91%), Portugalia (89%), Grecia (88%), Franta (87%) si Bulgaria (86%).



Pe de alta parte, cel mai ridicat procent al calatoriilor in afara tarii a fost consemnat in cazul rezidentilor din Luxemburg (98%), Belgia (80%), Malta (68%)… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

