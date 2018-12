Romanii si Internetul: legatura dintre studii superioare, familiile cu copii si accesul la Internet

Stiri pe aceeasi tema

- Practic, asta înseamna ca românii vor avea un venit net de 1.263 de lei pentru cei fara studii superioare, cu 100 de lei mai mult anul acesta, și 1.413 lei pentru cei cu studii superioare. De majorarea salariului minim vor beneficia aproape 1,4 milioane de angajati. Dintre acestia,…

- Anunț important pentru pensionari. Sunt vizați cei care traiesc in strainatate! Aceștia vor fi obligați, conform noii legi a pensiilor, sa dovedeasca de doua ori pe an ca nu au murit. Romanii care primesc pensie lunara de la Casele de Pensii din Romania si traiesc in afara tarii, vor fi obligati sa…

- Saptamana trecuta, la Chișinau, au fost prezentate rezultatele parțiale ale proiectului „Memorie, identitate și comunitate. Studii de istorie orala pe Valea Prutului in Romania și Republica Moldova", finanțat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.

- Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania invita reprezentantii mass-media la dezbaterea "Tinerii in dialog cu Parlamentul European", la care participa membrii Conferintei Presedintilor din Parlamentul European (Presedintele Antonio Tajani, alaturi de liderii grupurilor politice).Dezbaterea…

- Firmele și ceilalți angajatori din Romania vor fi obligați sa acorde angajaților cel puțin salariul minim pe economie in mod diferențiat, la un nivel superior angajaților cu studii superioare și celor care au o anumita vechime in munca, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptate, vineri, de Guvern.

- In spatiul public, o parte dintre angajatori s-au aratat revoltati de introducerea salariului minim diferentiat. Acestia au anuntat ca nu-i vor incadra la salariul minim diferentiat, in functie de studii superioare, pe cei care au o facultate absolvita, dar nu in domeniul in care lucreaza. Și asa s-a…

- Nu se știe inca daca veniturile demnitarilor vor fi calculate in funcție de noul salariul minim pentru cei fara studii superioare sau in funcție de salariul minim care se va da celor cu studii superioare, insa creșterile sunt oricum destul de mari, informeaza Romania TV. Citeste si Tara din…

- Salariul minim pe economie va fi diferențiat, astfel ca, pentru persoanele fara studii superioare, acesta va fi de 2.080 de lei brut, in timp ce persoanele cu studii superioare sau cele care au o vechime de cel puțin 15 ani vor primi lunar 2.350 de lei brut.