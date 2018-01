Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare roman cheltuie, in medie, putin peste 91 de euro anual pentru cumparaturi online. Chiar daca acest indicator creste puternic an de an, mai este inca mult pana departe, avand in vedere ca un locuitor din Vestul Europei lasa din buzunar chiar si cateva mii de euro pe an pentru produse comandate…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte si incaltaminte, respectiv 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE, arata o statistica a Eurostat.

- Putin peste jumatate dintre medici au semnat contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate. Prin urmare, multi medici nu vor mai putea sa elibereze trimiteri catre specialiști și nici rețete compensate.

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Veste buna pentru toți romanii din strainatate! Ai lucrat cel putin un an in afara? Iata cum poti beneficia de bani in plus: Persoanele care au lucrat, in condiții de legalitate, și in alte state europene, pot sa beneficieze de drepturi de pensie și din Romania, dar și din celelalte state, in conformitate…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Romania a fost jefuita cumplit in anii Primului Razboi Mondial. Armatele de ocupatie au furat aproape tot, de la alimente, bijuterii, mobila si pana la clantele aurite ale palatelor. Totodata, populatia locala, dupa ce a fost lasata fara bunuri, a fost si umilita de invadatori.

- Situatia actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai putin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana in septembrie 2017 si prezentat acum.

- Peste 70% din vizitatorii unui mall intra intr-un centru comercial de cel putin trei ori pe luna, iar, in perioada Sarbatorilor de iarna, cresterea de trafic estimata este de cel putin 30%, arata cifre statistice analizate de compania de consultanta imobiliara CBRE.

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS). Situatia este identica in ceea ce priveste Produsul…

- Romanii fac achizitii pe magazinele online in special in timpul saptamanii, luni fiind cea mai populara zi, iar sambata la polul opus este, in timp ce cele mai bune rezultate se inregistreaza cu o saptamana inaintea Craciunului, potrivit RTB House, una dintre primele companii de retargeting.…

- Conform unei analize realizate de magazinul online Answear.ro, 33,7% dintre respondenti ar aloca intre 300 si 500 de lei pentru achizitia de haine, incaltaminte si accesorii din oferta magazinelor de moda online cu ocazia Craciunului si a anului nou. La polul opus, 18,3% dintre repondenti nu au o suma…

- Traditia cultivarii vitei-de-vie pe meleagurile noastre este straveche. Desi romanii fac vinuri bune, medaliate international, nu stapanesc inca bine cultura vinului, astfel incat sa le puna in valoare gustul si rafinamentul. Este, spun specialistii, un handicap al celor 50 de ani de comunism care a…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image are un buget de investitii de 50 de milioane de euro si pariaza pe deschiderea a 50-60 de magazine. „In 2018 vom merge inainte cu expansiunea in ritmul deja obsnuit. Spre exemplu, anul acesta la final vom avea mai multe deschideri decat…

- La capitolul cheltuieli pentru copii, parinții romani cedeaza mult mai repede in comparație cu parinții din alte țari din Uniunea Europeana. Un studiu realizat recent arata ca romanii iau pe datorie telefoane și haine scumpe pentru copii. Foarte mulți romani susțin ca internetul și rețelele de socializare…

- Cele mai cautate daruri sunt dulciurile, jucariile si articolele de imbracaminte, incaltaminte, releva unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata. Un procent de 44% dintre cei care au spus ca vor oferi cadouri cu aceasta ocazie au precizat ca intentioneaza sa cheltuiasca intre…

- Romanii vor aloca, in medie, 340 de lei pentru cadourile de Mos Nicolae din acest an, in crestere usoara fata de bugetul mediu de anul trecut, cele mai cautate fiind dulciurile, jucariile si articolele de imbracaminte / incaltaminte, potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata.

- Albania se confrunta cu inundații devastatoare, provocate de ploile torențiale. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost ranite, din cauza puhoaielor. Totodata, in țara s-au inregistrat pagube importante, relateaza AFP și Euronews. Aproximativ 314 case au fost complet distruse in urma inundațiilor…

- Sarbatorile de iarna se apropie si romanii deja se inchesuie la cumparaturi. Peste jumatate din carnea de porc din care vom prepara bucate tradiționale nu va fi romaneasca, ci din import. La fel ca multe alte alimente care puteau fi produse și la noi.

- Romanii se pot bucura mai bine de doua saptamani pe an de liberele acordate de legislativ prin zilele de sarbatoare legala, insa pe langa acestea alesii au mai legiferat alte zeci de zile de sarbatoare nationala, insa acestea sunt prea putin intiparite in mentalul colectiv. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/zilele-de-sarbatoare-votate-de-politicieni-mai-putin-cunoscute-de-romani_390387.html#ixzz50BcZa7hb

- Presa belgiana anunța: Stanciu și Chipciu vor fi dați afara de Anderlecht! Situatia romanilor de la trupa din Bruxelles este foarte grea. Presa din Belgia anunta ca Stanciu si Chipciu vor pleca de la campioana Belgiei. Relatia lui Nicolae Stanciu cu antrenorul Hein Vanhaezebrouck s-a terminat in momentul…

- Magazinul McAlpine Elisa din Turda, situat pe str. Libertații nr. 3, va oferi tuturor clienților, maine 29 Noiembrie 2017, o reducere de 25% la orice produs, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Read More...

- Achiziția de alimente și bauturi non-alcoolice reprezinta 30,2% din coșul de consum al romanilor, fața de media de 15,4% inregistrata in UE, majoritatea prețurilor bunurilor de consum fiind mai reduse in țara comparativ cu media europeana, cu excepția articolelor de incalțaminte, potrivit ...

- Nu departe de Hațeg, se afla o pitoreasca așezare inconjurata de mai multe masive muntoase, cu un nume oarecum neobișnuit pentru Romania. Este comuna General Berthelot, o veche localitate care se numea odinioara Farcadinul de Jos și care poarta acum numele generalului francez Henri Mathias Berthelot,…

- In timp ce Germania este tara autostrazilor si Franta este vestita pentru peisajele de care te poti bucura intr-o situatie extrem de bine gestionata in ceea ce priveste traficul auto, romanii nu se pot lauda cu niciuna dintre performante, iar acest lucru ii face probabil sa circule extrem de putin cu…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- Sute de romani s-au plans in ultimele zile ca au fost sunati de pe numere cu prefixe din alte tari, printre care numeroase din Africa. La fel a patit si jurnalistul Luis Lazarus, care a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care isi sfatuieste prietenii virtuali sa nu raspunda la acele numere…

- Romanii cu rate in lei au motive de ingrijorare, dupa ce indicele ROBOR, dupa care se calculeaza dobanzile, a crescut din nou. Cei cu imprumuturi in euro, insa, pot rasufla mai ușurați, miercuri, dupa ce moneda europeana s-a oprit, pentru o zi, din creștere.

- Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt, insa, magazine care vor avea reduceri si in perioada 24-26 noiembrie, iar altele in intervalul 17 – 26 noiembrie. Libertatea te invața cum cumperi ieftin de Black Friday 2017. Romanii sunt nerabdatori in privința Black Friday, cel mai mare…

- Aproape 4 milioane de romani apti de munca nu au o slujba si nici nu cauta. Este o stare de fapt care dateaza de cel putin sase ani. Constatarea vine de la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Dintre acestia, doar 10% ar fi dispusi sa munceasca, dar nu isi cauta un loc…

- România este cunoscuta prin capacitatea ei foarte redusa de a absorbi fonduri europene. Situația s-ar putea ameliora daca firmele românești ar intra în parteneriat cu firme din Bulgaria - țara care este deja campioana la fonduri euopene. Ideea unui asemenea parteneriat…

- Zeci de pachete cu articole de imbracaminte, incalțaminte, rechizite, carți de citit și de colorat, atlase și dulciuri au ajuns la 15 familii cu 60 de copii din comuna Berezeni. Darurile au fost colectate de la mai mulți donatori și oferite de voluntarii hușeni ai Asociației “Solidar” Vaslui. La inceputul…

- Romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun, adica patru zile. Acest lucru este posibil pentru ca 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. Situatia se va repeta si de Anul Nou, cand vor fi tot patru zile libere: cele doua din weekend si…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) urmareste cu maxima atentie si interes situatia romanilor aflati Catalonia, in contextul generat de recentele evenimente din aceasta regiune spaniola, potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES.MRP recomanda cetatenilor romani…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, responsabil cu infrastructura, lucrarile publice și transporturile, in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont.In fotografia care insoțește textul Josep…

- Situația tensionata din Catalonia i-a determinat pe unii politicieni- nu știm daca este pentru imagine sau din pura solidaritate- sa posteze mesaje de incurajare și de susținere pentru romanii care traiesc acolo. Ludovic Orban, președintele PNL, a facut pe Facebook acest lucru. Reacțiile din partea…

- Romanii care vor sa ramana in Marea Britanie si dupa Brexit vor trebui sa se inregistreze intr-o baza de date si sa plateasca o taxa de aproximativ 70 de lire, pentru a continua sa locuiasca legal in Regat. Intr-o scrisoare adresata cetatenilor europeni, premierul Theresa May le promite: “Veti avea…

- Ministerul Turismului, ANAT, MAI si MAE i-au sfatuit pe toti cei care au pachete cumparate prin aceasta agenție sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece „conturile agentiei au fost blocate de banci, fapt pentru care nu pot fi efectuate plati”, se arata intr-un comunicat transmis marti de minister.…

- Unu din cinci lei cheltuiti de consumatorii locali pe produse cosmetice de lux merge catre magazinele online, arata datele din piata. Romanii cheltuie anual circa 83 mil. euro pe parfumuri, produse de machiaj si ingrijire din segmentul premium si de lux, iar cota segmentului online este de 22%.…

- Incendiile din California s-au soldat cu decesul a cel putin 29 de persoane, anunta oficialii din SUA, care avertizeaza ca situatia s-ar putea inrautatii in urmatoarele zile, noteaza BBC. Advertisement In Sonoma au murit 15 persoane, opt in Mendocino, patru in Yuba si doi in Napa, au precizat oficialii…

- Aproximativ 413.000 de cetațeni din Romania și Bulgaria se aflau in Regatul Unit la sfarșitul lui 2016, de peste doua ori mai mulți fața de cei 186.000 inregistrați pe teritoriul britanic la sfarșitul lui 2013, arata datele publicate de Oficiul Național de Statistica (ONS). In schimb, doar 6.200…

- Mai mult de jumatate dintre europeni se asteapta la scumpirea locuintelor in urmatoarele 12 luni, Romania conducand in clasamentul pe tari, cu o medie de 72% a celor care cred ca preturile vor creste, urmata de Spania (66%) si Cehia (65%), potrivit ING International Survey Homes and Mortgages 2017.…