- Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 7,38 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3 miliarde in lei si echivalentul a 3,02 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu…

- Record la calatorii in 2017. Romanii au cheltuit 3,1 miliarde de euro pe deplasarile in strainatate anul trecut, fata de 1,9 miliarde de euro in 2016, potrivit datelor de la BNR. Aceasta este cea mai mare suma lasata de romani pe calatorii in afara tarii in ultimii zece ani. Suma cheltuita pe deplasarile…

- Citeste si: Bancile au acordat populatiei credite noi de peste 31 mld. lei in 2017, cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani Bancile au dat credite noi in lei si valuta de peste 72 mld. lei in 2017, cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani. In mod surprinzator, finantarea corporate a mers in acelasi…

- Banca Transilvania a inregistrat anul trecut un profit net de 1,18 miliarde lei, in scadere cu 3,4% fata de nivelul din 2016, in timp ce activele s-au majorat cu 14%, la 59 milioane lei., potrivit raportului financiar preliminar. “In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei, potrivit news.ro . ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,06%, dar indicele Robor la șase luni a crescut la 2,37%, cel mai mare nivel din noiembrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- ♦ Bancile mai au de recuperat fata de anul de varf, cand productia noua de credite depasea 103 miliarde de euro, cu circa 40% mai mult decat cea actuala ♦ Aproximativ 60% din creditele noi acordate de banci pentru populatie au mers spre consum. Populatia a luat de la banci…

- Ratele pe care romanii le platesc la creditele in lei continua sa creasca dupa ce ROBOR a luat un nou avans, ajungand acum la 2,03%. Este un prim efect al majorarii dobanzii de referinta de catre Banca Nationala. Specialistii avertizeaza ca si ratele creditelor in euro vor exploda,…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, pe langa pretul produsului pe care-l cumparam, vom plati inca 2 lei pentru ambalaj. Acesti bani reprezinta „garantia de reciclare” si vor fi recuperati daca ducem ambalajul inapoi la magazin.

- Romanii au cheltuit anul trecut 3,5 miliarde de lei pe produse cosmetice, de ingrijire si de parfumerie, iar in lumea intreaga suma cheltuita anual pe astfel de produse se ridica la aproape 500 de miliarde de dolari.

- Grupul Automobile Bavaria, cea mai mare retea de dealeriBMW din Europa Centrala si de Est, îsi consolideaza pozitiade lider în cadrul dealerilor BMW, înregistrând o cresteretotala de peste 15% unitati noi si rulate livrate în anul 2017, înRomânia, respectiv…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- „Termenul de depunere a cererilor de deschidere a creditelor bugetare de catre ordonatori a fost devansat si majoritatea au venit chiar la sfarsitul perioadei; dupa 22 decembrie am avut si zile cu plati de cateva miliarde de lei pentru echilibrare, dar noua formula nu va mai permite asa ceva", au…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Scad restanțele populației la creditele in lei sau valuta Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- "2016 a fost un an record de vanzare a creditelor neperformante, de 2 miliarde euro. Trendul soldului de credite neperformante este de scadere. Zona de rata de credite neperformante e in scadere si se datoreaza vanzarii de credite neperformante pe care le realizeaza bancile. Mai exista cateva tari…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Indicele Robor la trei luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scazut la nivelul de 2,03%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a României (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal în functie…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, potrivit datelor INS. 0 0 0 0 0 0

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Depozitele si disponibilitatile populatiei in banci au crescut in 2017 cu 15 miliarde de lei, in timp ce creditarea a inregistrat o crestere de doar 9 miliarde de lei, de la 113 miliarde de lei la 122 de miliarde de lei, potrivit datelor statistice publicate de BNR. Aceasta evolutie arata ca in…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent),…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a crescut la 2,10%. Nivelul atins joi, 2,08%, este cel mai mic din data de 15 noiembrie, cand a fost 2,06%. Indicele Robor la 6 luni a scazut joi la…

- Romanii si firmele au luat cu aproape un miliard de lei mai putine credite in octombrie 2017 comparativ cu octombrie 2016. Transferul contributiilor de la angajator la angajat a creat o stare de...

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are pentru 2018 un buget de 23,45 miliarde de lei – credite bugetare – in crestere cu 23,62% fata de executia preliminata a anului 2017. Creditele de angajament in 2018 reprezinta 27,524 miliarde de lei. Bugetul alocat MADR reprezinta 2,6% din PIB, in anul…

- Compania Walt Disney a fost de acord sa cumpere activele 21st Century Fox pentru suma de 52,4 miliarde de dolari (39 de miliarde de lire sterline), potrivit BBC.Negocierea include 39% din participatiile la Sky si la studiourile de film Fox, a anuntat Disney, scrie news.ro. Citește și:…

- Angajatii din Romania au contribuit in acest an cu 7,1 miliarde de lei la pensiile private obligatorii, respectiv pilonul II, cu 20% mai mult comparativ cu 2016, cand au virat fondurilor de pensii 6,9...

- Programul „Prima casa” va avea un buget de doua miliarde de lei, anul viitor, potrivit unui proiect publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice (MFP). „Avand in vedere strategia programului Prima casa, se propune ca pentru anul 2018, sa fie aprobata alocarea unui plafon al garantiilor care…

- Bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale a fost avizat favorabil marti de comisiile de specialitate din Parlament, cu 28 voturi pentru, 10 voturi impotriva si o abtinere. In total au fost depuse 136 de amendamente, din care trei nu au fost sustinute. Toate amendamentele au fost respinse. …

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o in 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei.Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Romanii continua sa se imprumute in lei, chiar daca indicele ROBOR, in funcție de care se calculeaza dobanzile a atins un maxim istoric. Luna trecuta s-a inregistrat o creștere semnificativa in cazul creditelor pentru locuințe.

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmand sa aiba loc vineri. ”În cadrul tranzacţiei,…

- IKEA Romania a inregistrat vanzari in valoare de 586,6 milioane de lei, in ultimul an (1 septembrie 2016 – 31 august 2017), o crestere de 14% fata de anul trecut. In acest interval, peste 3,3 milioane de oameni au vizitat magazinul din Romania si peste 7,5 milioane de vizitatori unici au accesat site-ul…

- Romanii cu credite primesc lovitura dupa lovitura. Creșterile din ultima perioada a ROBOR-ului au influențat ratele creditelor in lei deținute de romani, iar incepand cu luna septembrie, clienții bancilor au inceput sa plateasca mai mult la creditele contractate.Citeste si: OFICIAL - Cum MOTIVEAZA…

- Banca Transilvania a rascumparat in perioada 14-17 noiembrie un numar de 2,92 milioane de actiuni proprii, la un pret total de 6,28 milioane lei, parte a programului de rascumparare aprobat de actionari. Actiunile au fost cumparate la preturi cuprinse intre 2,11 lei si 2,17 lei pe titlu.…