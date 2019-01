Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului are in vedere bugetarea, si in 2019, a programului "Rabla pentru electrocasnice", iar ghidul de finantare ar putea fi modificat prin adaugarea si de alte echipamente, precum televizoarele, a declarat ministrul de resort, vicepremierul Gratiela Gavrilescu. "Am lansat pe…

- Ministerul Mediului are in vedere bugetarea, si in 2019, a programului „Rabla pentru electrocasnice". Ghidul de finantare ar putea fi modificat prin adaugarea si de alte echipamente, precum televizoarele, spune ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Intrebata daca va exista un program „Rabla si pentru…

- Celelalte 37.000 de vouchere rezervate nu au fost folosite pana acum. Detinatorii au avut timp doar pana in acest weekend sa cumpere un aparat nou. Reprezentantii magazinelor spun ca peste jumatate dintre aceștia nu au inteles cum sa-l foloseasca, iar unii chiar au renuntat la reducere. A…

- Circa 40% din bugetul alocat noului program ‘Rabla pentru electrocasnice’, lansat miercuri, s-a epuizat in prima ora de la debut, fiind procesate 100 de cereri pe minut, a anuntat Ministerul Mediului pe propria pagina de Facebook. ‘La putin peste o ora de la deschiderea Programului ‘Rabla pentru electrocasnice’,…

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului "Rabla” pentru electrocasnice", eveniment la care vor participa atat ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, precum si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si ai agentilor economici inscrisi…

- Ministerul Mediului lanseaza, marți, Programului “Rabla pentru electrocasnice”, un program national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic), finantat de Ministerul Mediului, prin AFM, este destinat persoanelor fizice. Acestea…

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului "Rabla pentru electrocasnice", eveniment la care vor participa atat ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, precum si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si ai agentilor economici inscrisi in program. Programul…

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului ‘Rabla pentru electrocasnice’, eveniment la care vor participa atat ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, precum si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si ai agentilor economici inscrisi in program.…