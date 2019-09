Românii se vor putea căsători în parcuri, grădini sin alte locuri Deputatul liberal Florin Roman a depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca primarii pot aproba oficierea casatoriilor si in gradini publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber.Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest sens alineatul (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.”Casatoria se poate incheia si in afara serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cum ar fi gradinile publice, parcurile, muzeele si alte locuri in aer liber, in urma unei cereri, cu aprobarea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

