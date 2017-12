Romanii se pregatesc de un 2018 cu un euro tot mai scump. Depozitele in valuta cresc puternic pe final de an

Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele si disponibilitatile populatiei in banci au crescut in 2017 cu 15 miliarde de lei, in timp ce creditarea a inregistrat o crestere de doar 9 miliarde de lei, de la 113 miliarde de lei la 122 de miliarde de lei, potrivit datelor statistice publicate de BNR. Aceasta evolutie arata ca in…

- Un startup estonian a adus in Europa un serviciu folosit si de romanii plecati la munca in strainatate: transfera bani dintr-o tara in alta, cu comisioane sub cele ale bancilor, printr-un sistem prin care, de fapt, banii trimisi de "stranierii" nostri nici nu parasesc tara respectiva, dar valoarea lor…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Depozitele in lei ale populației au scazut cu 0,2%, pana la 107,98 miliarde lei, arata un comunicat transmis miercuri de reprezentanții BNR, informeaza HotNews.ro. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale populației au inregistrat o creștere de 7,9% ...

- Populatia si companiile au continuat sa faca depuneri la banci in noiembrie, valoarea depozitelor urcand cu 11,4% fata de perioada similara din 2016, la un total de 293 miliarde lei, potrivit datelor BNR. Cea mai mare crestere, de 14,1%, a fost inregistrata la depozitele in valuta, care…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in noiembrie cu 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, la 235 miliarde lei, pe seama majorarii cu 16,1% a componentei in lei si diminuarii cu 5,4% a celei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul…

- Depozitele in lei ale populatiei au scazut cu 0,2%, pana la 107,98 miliarde lei, arata un comunicat transmis miercuri de reprezentantii BNR. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale populatiei au inregistrat o crestere de 7,9% (4,5% in termeni reali) fata de 30 noiembrie 2016. Depozitele in lei ale…

- Intr-un interviu acordat DC News, Corina Bacanu a vorbit despre cazul care a starnit un val de revolta in mediul online, dar și despre proteste, discriminare și politica. Spui ca nu esti jurnalist, ci copywriter, iar blogul este sufrageria ta. Ce se afla in spatele sufrageriei? In sufrageria…

- Faptul ca in acest an primele doua zile de Craciun pica la inceput de saptamana, luni si marti, iar Anul Nou este sarbatorit in seara de duminica spre luni este o oportunitate de a pleca la drum intr-un concediu prelungit, constata...

- Romanii si firmele au luat cu aproape un miliard de lei mai putine credite in octombrie 2017 comparativ cu octombrie 2016. Transferul contributiilor de la angajator la angajat a creat o stare de...

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colț de strada, pentru toți romanii. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie și de prieteni, acasa.

- Echipa momondo.ro a analizat cautarile de zbor efectuate pentru perioada sarbatorilor si dezvaluie catre ce destinatii iau romanii avionul la final de an si din ce tari exista cea mai mare cerere de zbor catre Romania de Craciun, comparativ cu anul 2016 .

- Ritmul inca temperat al creditarii si o mai mare orientare spre economisire au facut ca romanii sa-si mentina in primele noua luni din acest an pozitia de creditor net in raport cu bancile, la sfarsitul lunii septembrie inregistrandu-se un avans de aproape 42 mld. lei intre depozitele acumulate…

- O noua tragedie s-a petrecut pe strazile din judetul Iasi. Sambata seara, un afacerist din Pascani care se intorcea de la o partida de vanatoare a intrat cu masina pe contrasens si s-a izbit puternic de un autoturism care circula din sens opus regulamentar. Impactul a fost unul deosebit de puternic,…

- Weekend-ul aduce precipitatii in mare parte din tara, motiv pentru care specialistii au emis o informare meteo. Astfel aflam ca incepand de sambata dimineata, de la ora 8, si pana duminica la ora 20, “aria precipitatiilor ca cuprinde toate regiunile”. Daca sambata in nord si centru vor fi ploi si apoi…

- A apus vremea romantismului si a povestilor de dragoste. Da, ne-am nascut poeti, visatori si maestri in condei, dar ratele la banca au pus in umbra emotiile de la starea civila sau de la biserica. E adevarat, cu jumatatea noastra mai buna mai putem ajunge la o intelegere, putem negocia o impacare cu…

- Trei barbati au fost inculpati marti de justitia din Malta in ancheta privind uciderea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub masina sa, transmit EFE si AFP, scrie agerpres.ro. Acuzatii, cu antecedente penale, sunt fratii George…

- Cresterea indatorarii populatiei atat de la banci cat si de la IFN-urilor reprezinta un risc moderat asupra stabilitatii financiare din Romania, insa in crestere. In aceste conditii, Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca debitorii ar fi mai bine protejati, pe termen mediu, daca ar solicita in mai…

- Doljenii care au economii pariaza pe valuta, in ciuda dobanzilor deloc atractive la depozite. Este posibil ca unii sa iși fi transformat depozitele din lei in valuta, ca urmare a creșterii constante a cotațiilor valutelor comparativ cu leul, in ultima ...

- Preturile la gaze ar putea creste iarna aceasta cu cateva procente fata de pretul mediu din lunile de vara din cauza infrastructurii invechite de transport, care presupune investitii mai mari pentru mentenanta, dar si bani alocati importurilor, este de parere Dumitru Chisalita, expert in petrol si gaze.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de presa dedicata prezentarii de catre Comisia Europeana a rezultatelor sondajelor de opinie privind cei zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.51% dintre respondenți…

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) Veaceslav Șaramet, care conduce o delegație comuna a MRP - MAI in regiunea Lamezia Terme, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca in cazul agresorului romancei sechestrate in Italia s-a trecut de la restul preventiv la arestul…

- Romanii cu credite in lei ar putea scapa in curand de spaima creșterii indicatorului ROBOR. Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, va propune bancilor ca, in cazul creditelor oferite persoanelor fizice, costul acestora sa nu mai fie „atat de puternic legat” de indicatorul…

- ANUL NOU… E noiembrie, nu ninge, dar restaurantele din Vaslui se pregatesc deja pentru noaptea dintre ani. Cu o luna jumatate inainte de eveniment, acestea au facut publice ofertele pentru Revelion. Meniuri speciale, muzica aleasa pe spranceana si multe surprize. Asta anunta localurile care pregatesc…

- Marire și decadere. Un imperiu ridicat la rang de putere prin violența, droguri, crime. O viața care, cu siguranța, bate orice film, indiferent de subiect. Nu a avut concurența și nu și-a aratat niciodata slabiciunile. Ar fi insemnat sa se predea. A ordonat moartea a sute de oameni. A supraviețuit miraculos…

- O geanta Prada de 7.590 de lei a fost cel mai scump produs vandut de Black Friday pana la ora 13.30, in conditiile in care stocurile produselor de lux s-au epuizat si cu peste 50- in cazul anumitor branduri, iar vanzarile totale au depasit 18 milioane lei pana in prezent, a anuntat vineri retailerul…

- Noua legislație privind implementarea caselor de marcat cu jurnal electronic determina specialiștii in domeniu sa-și eficientizeze activitatea, sa dezvolte noi soluții și sa-și consolideze parteneriatele. In perioada 3-5 noiembrie a.c., la a opta ediție a Intalnirii anuale a Partenerilor Magister –…

- Lemnele de foc s-au scumpit și sunt greu de gasit. Criza a aparut in urma unui act normativ care obliga Romsilva sa vanda populației doar 15 la suta din cantitatea de lemn stransa din paduri. Situația ar putea reveni la normal anul viitor.

- Agentia internationala de rating Moody’s a revizuit in crestere ratingurile atribuite pentru depozitele in lei, pe termen scurt si pe termen lung, ale Raiffeisen Bank, la Baa2 de la Baa3 si a mentinut perspectiva stabila. De asemenea, agentia de evaluare financiara a mentinut ratingul Baa3…

- Potrivit informatiilor primite de la Septimiu Moga, directorul Agentiei BNR Bihor, in cadrul tendintei de crestere a masei monetare a Romaniei cu 12,3% in luna septembrie 2017, fata de luna similara a anului precedent, a crescut si volumul total al depozitelor din judetul Bihor cu aproape 12%,…

- Daca pentru românii care sunt nevoiți sa plateasca lunar rate substanțiale pentru credite creșterea dobânzilor pentru lei și euro nu poate fi o veste buna, pentru cei care au ales o atitudine mai ponderata, în cea mai mare parte a lor persoane de peste 45-50 de ani, blamata majorare…

- "Azi, am fost la Chisinau pentru a participa la constitutirea organizatiei de tineret a Partidului Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare sunt. Este in politica noului partid unionist atragerea masiva a tinerilor din Republica Moldova, cu sprijinul carora se poate realiza unirea…

- Romanii prefera sa mearga la magazin ca sa faca aprovizionarea cu produse alimentare, dar se indreapta spre online atunci cand vine vorba despre electrocasnicele in care le pastreaza sau cu ajutorul carora le prepara. 0 0 0 0 0 0 Magazinele fizice sunt preferate de catre romanii de peste…

- Autoritatile se pregatesc pentru un nou recensamant al populatiei, care va avea loc in anul 2020.Primul pas este crearea comisiei nationale, care se va ocupa de numararea persoanelor, dar si a locuintelor.

- De cealalta parte, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 7,3% fata de 30 septembrie 2016, pe seama majorarii cu 17,1% a componentei in lei si a diminuarii cu 5,3% a componentei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul in valuta s-a redus cu 8,3%).Soldul creditului…

- BNR: Creditul guvernamental a crescut cu 9,4% in ultimele 12 luni La 30 septembrie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 9,4% fata de 30 septembrie 2016 si cu 0,3% fata de luna august 2017, pana la 97,2 miliarde de lei, se arata intr-un comunicat transmis marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna septembrie cu 10,8% fata de perioada similara a anului trecut, la un total de 286,3 miliarde lei, in conditiile in care depozitele in lei s-au majorat cu 11,3%, iar cele in valuta cu 9,6%, a anuntat BNR. Depozitele in lei…

- Mai este o saptamana pana la celebra sarbatoare americana Halloween, iar febra pregatirilor a inceput si printre romani. Constantenii, de exemplu, ne-au spus ca scot din buzunar chiar si cateva sute de lei pentru a-si cumpara costume inedite pe care sa le poarte la petrecerile de groaza. Comerciantii…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, avand ca subiect central un articol din cotidianul Național pe o tema de maxim interes pentru serviciile secrete - salarizarea angajaților din aceste structuri.National: Iata ca dupa „hemoragia” de personal produsa de oportunitatea…

- UPDATE 11.00: Interventia pompierilor a fost anevoioasa, pentru ca cei care detin spatiile comerciale nu au facut nimic in vederea prevenirii incendiilor. Culmea este ca aceste spatii apartin chiar firmei omului de afaceri care executa cele mai importante proiecte pentru municipalitatea vasluiana:…

- UPDATE: Pornit de lau un depozit de materiale plastice, incendiul de la depozitele Legovas a luat o amploare deosebita. Nori negri de fum vin catre oras, flacarile sunt de cateva zeci de mentri, iar in zona s-a creat panica. Asa cum se vede si pe imagini, pompierii par sa nu stapaneasca valvataile.Acestia…

- ULTIMA ORA: In urma cu cateva minute a izbucnit un puternic incendiu la depozitele Leguvas din municipiul Vaslui. Incendiul a fost anuntat la 112, iar la fata locului s-au deplasat cel putin patru autospeciale de stingere cu apa si spuma. Vom reveni cu amanunte de la fata locului in cel mai scurt timp.

- FOTBAL FEMININ… Selectionatele judetului Vaslui (Under 14 si U12) s-au calificat, in urma celor trei turnee zonale, la turneul final “Fotbal si Feminitate”, editia 2017. Turneul final se va disputa la Suceava, in perioada 4-5 noiembrie. In perioada 4-5 noiembrie, selectionatele AJF Vaslui, sub 14 si…

- Radu Valahu și Roxana Avram se pregatesc de nunta. Multiplu campion la skandenberg, cel despre care se spune ca este cel mai puternic roman, și aleasa inimii sale, Roxana Avram, au decis sa se lase pe mana Anei Morodan pentru organizarea celui mai important eveniment din viața lor, in cadrul show-ului…

- Romanii care traiesc in mediul urban prefera ca alimentele pe care le consuma sa aiba origine romaneasca, dar apreciaza mai mult marcile straine in cazul electronicelor, electrocasnicelor, automobilelor sau in cazul laptopurilor, telefoanelor și tabletelor. Dintr-o lista din care fac parte 14 categorii…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 1,14% in august, comparativ cu luna precedenta, ajungand astfel la 676.017, reiese din cele mai recente date al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Furnizorii de gaze ar putea sista alimentarea catre consumatorii casnici in pragul iernii, daca Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) nu le recunoaște costurile cu achiziția de pe bursa a gazelor, a declarat, miercuri, Niculae Havrileț, președintele ANRE, in cadrul unor declarații…

- Cazul de mai jos a socat comunitatea unui oras din Egipt si a ajuns cunoscut în întreaga lume. O femeie se afla acum sub consiliere psihologica dupa ce a dat nastere unui baietel care sufera de o malformatie grava, scrie kanald.ro. Micutul a venit pe lume având un…