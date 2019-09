Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Centrului International Antidrog (CIADO), Gigel Lazar, a declarat, luni, ca la nivel national se observa o tendinta de scadere a varstei tinerilor consumatori de droguri, fiind in tratament copii de 10 ani. In privinta dealerilor, varsta a scazut la 14 ani. Directorul executiv…

- Dupa rocada politica de la Chișinau, mai mulți primari, afiliați Partidului Democrat au decis sa paraseasca formațiunea și sa adere fie la un alt partid politic, ori sa ramana independenți

- Directorul executiv al bancii de stat CEC Bank, Laurentiu Mitrache, a demisionat, din motive personale, din postul pe care il ocupa din luna ianuarie, potrivit News.ro.Atributiile sale au fost preluate interimar de Bogdan Neacsu, prim-vicepresedinte al bancii. "Am preluat atributiile…

- Directorul executiv al bancii de stat CEC Bank, Laurentiu Mitrache, a demisionat, din motive personale, din postul pe care il ocupa din luna ianuarie. Atribuţiile sale au fost preluate interimar de Bogdan Neacşu, prim-vicepreşedinte al băncii. "Am preluat atribuţiile…

- Boeing sustine ca productia aeronavelor 737 Max ar putea sa inceteze, dupa ce compania a suferit cea mai mare pierdere trimestriala a sa, in urma celor doua accidente fatale din ultimele luni, scrie The Guardian, citeaza mediafax.ro.Boeing a pierdut 2.

- Sancționat cu «mustrare scrisa» și cu salariul diminuat pe 3 luni, Nicolae Chirița, directorul executiv al Direcției Județene de Evidența a Persoanelor Ialomița, a atacat decizia consilierilor județeni in instanța. Potrivit cererii de chemare in judecata, acesta cere anularea deciziei de sancționare,…

- La scurt timp dupa ce presa a semnalat faptul ca seful CNAIR, Narcis Neaga, si-a dat demisia din functie, presedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a notat pe pagina sa de facebook: „Am citit ca Directorul CNAIR, Narcis Neaga, și-a dat demisia. Nu sunt fanul lui Neaga și nu sunt eu in masura…

- Ionuț Nedelcearu, 23 de ani, ar putea ajunge in aceasta vara la AS Roma. Un site al fanilor giallorossi cu surse in interiorul clubului susține ca „tricolorul" ar putea fi transferat pe „Olimpico" datorita prețului mic. Chiar daca varianta AS Roma parea aproape imposibila la un moment dat, jucatorul…