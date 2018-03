Stiri pe aceeasi tema

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- In trimestrul IV 2017 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 28274,6 milioane lei fiind in creștere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In anul 2017 investitiile nete realizate in economia nationala…

- Comparativ cu trimestrul III 2017, Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria…

- Costul orar cu forța de munca a crescut in trimestrul al patrulea al anului trecut cu 1,29% fața de trimestrul anterior și cu 14,29% fața de același interval al anului 2016, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Costurile statului cu forța de munca au urcat cel mai mult, acestea inregistrand…

- Statistica: Cheltuielile angajatorilor cu forta de munca, crestere de 15% in 2017 Datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS) arata ca in trimestrul IV din 2017 comparativ cu acelasi trimestru din 2016, costul orar al fortei de munca a crescut in toate activitatile economice. Datele…

- In trimestrul IV 2017 costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru al anului anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.…

- Eurostat arata ca dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri ale comertului cu amanuntul in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, au fost inregistrate in Romania (+11,0%), urmata de Ungaria (+7,5%), Letonia (+7,2%) si Franța (+6,3%). In aceeasi…

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Numarul autoturismelor "verzi" (hibride, respectiv electrice 100%) noi vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in ianuarie 2018, in crestere cu 70,8% in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54.700, in scadere cu 4.200 locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Astfel, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,13%, în cel de-al patrulea trimestru din 2017, în scădere…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Economia Romania a crescut cu 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, deși in ultimul trimestru avansul Produsului Intern Brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Faţă de trimestrul III din 2017,…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Crescatorii de vaci din Romania au livrat fabricilor de lactate 76.381 tone de lapte in 2017, cu 8% mai mult fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In 2016, fermierii au livrat 951.952 tone de lapte unitatiilor de procesare. Anul trecut, fabricile…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. De asemenea, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta, reiese dintr-o analiza realizata de OTP Asset Management. "Având în vedere nevoia de finanţare crescută a Guvernului şi politica fiscală pro-ciclică…

- In anul 2017 s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul 2016, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti. Pe regiuni de dezvoltare, situatia sta in felul urmator: Nord-Est (+851 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+799),…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Absolvenții pot beneficia de prima de inserție de 1.500 de lei din 2018. Pentru a putea beneficia de acești bani, ei trebuie sa fie inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca și sa se incadreze in munca in termen de 60 de zile de la absolvire. ANOFM transmite, intr-un comunicat, ca, potrivit…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- In luna decembrie 2017, preturile de consum au continuat sa creasca, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. "Rata…

- Productia industriala a fost mai mare cu 8,3% , in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, joi, AGERPRES. 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut cu 7,6%, în primele 11 luni din 2017, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 38.879, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, luni, AGERPRES. "În…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ” in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea...

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES."In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Romania este printre tarile care exporta personal inalt calificat. Acesta lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Romania are nevoie de specialisti in formarea carora a investit, insa nu-i poate opri, caci libera circulatie si posibilitatea obtinerii unui nivel de trai mai…