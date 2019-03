Stiri pe aceeasi tema

- Actuala lege a pensiilor prevede ca romanii se pot pensiona anticipat cu 5 ani inainte de a implini varsta de pensionare, doar daca au o vechime de 43 de ani (pentru barbati) si de 40 pana la 41 de ani (pentru femei, varsta de pensionare creste gradual pana in 2030).

- Romania, campioana fondurilor europene pentru agricultura Guvernarea PSD-ALDE a transformat Romania in campioana fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltare rurala. Am reusit sa atragem 7,553 miliarde euro, de doua ori mai mult decat se incasase intre 2007 si 2016. Banii au fost folositi…

- Hartuirea online a devenit din pacate un fenomen foarte frecvent, iar cei mai expusi sunt minorii. Romanii de la Bitdefender au lansat - dupa o investitie consistenta si cercetari indelungate un serviciu care...

- MFP continua și in luna martie emisiunile de titluri de stat pentru populație. Romanii pot subscrie de luni, 4 martie 2019, pentru patru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației din cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% și,…

- Aceasta este locuința care te ajuta sa economisești bani! Romanii iau in calcul acest nou criteriu atunci cand vor sa iși cumpere un apartament, așadar, dezvoltatorii au ținut cont de cerințele oamenilor.

- In a patra editie „Romanii au talent“, Claudia Vesa, in varsta de 21 de ani, a emotionat pana la lacrimi juriul si publicul cu interpretarea unei arii de opera, insa mama tinerei a dezvaluit povestea dureroasa din spatele vocii.

- Romanii sarbatoresc venirea primaverii la inceputul lunii martie, desi – din punct de vedere astronomic – anotimpul in care natura renaste incepe odata cu echinoctiul de primavara, care in 2019 are loc la 20 martie, ora 23 h 58 m, ...

- Programul „Investeste in tine”, prin care tinerii si adultii pot imprumuta, fara dobanda, de la stat, maximum 40.000 lei, suma garantata de stat in proportie de 80%, va avea un buget aproape dublu in acest an, desi anul trecut s-au acordat credite de numai 29 milioane de lei, din cele 600 milioane de…