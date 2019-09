Romanii risca sa piarda sute de mii de joburi in viitor. Care sunt meseriile cele mai afectate Robotii sunt din ce in ce mai prezenti in viata noastra si trebuie sa ne pregatim pentru momentul in care vor prelua o parte din slujbele noastre. În multe firme au început deja să-i înlocuiască pe contabili, casieri, ospătari ori secretare. Şansa celor care fac aceste munci este să înveţe cum să gestioneze aceşti roboţi, spun specialiştii. Fenomenul este global. În România, de pildă, se înmulţesc magazinele…