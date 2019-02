Stiri pe aceeasi tema

- Un irlandez care a inghițit un inel cu diamante a fost condamnat la aproape 9 ani de inchisoare, de o instanța din Turcia. Judecatorii nu i-au acordat deloc circumstanțe atenuante turistului care a comis furtul dintr-un magazin din Marmaris. El s-a aparat cu o poveste lacrimogena, dar nu a primit deloc…

- Un barbat de 36 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, dupa ce Judecatoria Calarasi a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea pentru comiterea unor infractiuni la regimul rutier.

- Un britanic de 46 de ani a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru un atac rasist lansat asupra unui roman, dupa un incident in trafic. Mark Evans s-a enervat dupa ce romanul, care lucreaza ca șofer de taxi, a intrat in fața lui, intr-un sens giratoriu din orașul Plymstock, britanicul pornind…

- Vasile Manea, barbatul de 32 de ani, care in anul 2017 a ucis un om cu mașina la Valea Draganului, a primit o pedeapsa definitiva cu executare din partea magistraților Tribunalului Cluj. La finalul anului 2018, judecatorii de la Huedin il condamnasera pe barbat la 3 ani de inchisoare cu suspendare și…

- Biroul Politic National al PNL a votat, luni, demiterea lui Marin Anton din functia de presedinte al organizatiei din Giurgiu. Decizia de demiterii acestuia vine dupa ce liberalul a afirmat ca familia lui va vota cu PSD daca va da OUG pe amnistie si gratiere.

- O banda de romani, care au ucis un conațional in timpul unei acțiuni de razbunare, au fost condamnați pentru omor, dupa ce și-au batut victima in plina strada cu bate de baseball și bare de fier, scrie Daily Mail. Sandel Șerbu, un brailean in varsta de 36 de ani stabilit in Londra, a fost prins intr-o…

- Revenire in Romania Bogdan Chirieac a intrebat-o pe Elena Udrea daca se va intoarce in Romania dupa ce a fost elberata. ”Macar prin dezvaluirile pe care știu ca le puteți face sa nu se mai repete in Romania razboiul romano-roman. Epoca aceasta cumplita, neagra, care a ținut țara pe loc sa…

- Christopher Watts și-a omorat cu sange rece familia, nevasta sa gravida și cele doua fetițe de 3 și 4 ani. Familia este indurarata și nu il va ierta niciodata. Luni, barbatul și-a primit sentința, mult prea blanda pentru ttragedia pe care a comis-o.