- Potrivit Eurostat, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 8,5% din cheltuielile totale de consum pentru recreație și cultura in anul 2017, pe primele locuri fiind gospodariile din Danemarca și Suedia cu 11,5%, respectiv 11%, in timp ce la coada clasamentului sunt gospodariile din Grecia…

- Autoritatile de la Londra se pregatesc sa faca publice, in aceasta saptamana conditiile in care cetatenii UE vor mai putea lucra in Marea Britanie, dupa Brexit, scrie presa din Regat. Migrantii din UE care vor dori sa se angajeze in Marea Britanie, dupa ce Regatul paraseste oficial blocul comunitar,…

- „V-ati prezentat in fata propriilor alegatori cu sloganul „Italienii pe primul loc", transmitand mesajul de prigonire in Italia a cetațenilor aparținand altor state ale Uniunii Europene, politica dumneavoastra e profund greșita și nu are nimic de-a face cu secolul in care traim. Recentele…

- Romanii au ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana. Din pacate, nu intr-un domeniu pozitiv. Potrivit datelor Eurostat, in 2017 romanii au fost europenii care au dat cei mai multi bani pe mancare, ca procent din cheltuielile totale ale gospodariei. Statistica vine pe fondul unei situatii in care…

- Romanii sunt pe ultimul loc intr-un clasament de 15 state din Uniunea Europeana, in ceea ce priveste timpul pe care il petrec la cumparaturi, coafor sau la medic arata cele mai recente date publicate de Biroul european de statistica Eurostat. Studiul a fost realizat in perioada 2008-2015 in 15 dintre…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

