Românii preferă să-şi petreacă timpul liber în faţa televizorului şi pe Internet (studiu) Consumatorul roman prefera, in continuare, rețetele clasice de petrecere a timpului liber, metoda preferata fiind televizorul, releva studiul GlobalWebIndex, dat publicitatii vineri. Conform cercetarii realizate de catre agențiile de media Starcom și Zenith, momentele de relaxare sunt prețuite printr-o interacțiune mai degraba pasiva, digital, in sensul in care interacțiunea online și cu televiziunea joaca un rol important. Partea activa se traduce in sporturile urmarite, iar fotbalul ramane in preferintele romani, cu un procent de practicare de 33%. Metoda de petrecere a timpului liber in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

