Romanii prefera sa cumpere masini noi cu plata cash la inceput de an

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care nu obțin niciun fel de venit, dar care vor dori sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, vor plati mai puțin decat in prezent pentru contribuția de sanatate (CASS).

- O eleva de 16 ani, care a prezentat un numar de dans contemporan pe scena „Romanii au talent“, a reusit sa aduca lacrimi in ochii Mihaelei Radulescu si i-a facut pe Smiley si pe Pavel Bartos sa apese golden buzz-ul, care a trimis-o pe adolescenta in semifinale.

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, cu toate ca are un continut complex, care necesita efort, inclusiv din partea institutiilor statului, a declarat miercuri presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private…

- Ye Jianming, proprietarul firmei China Energy Fund Committee (CEFC) din Shanghai, companie acuzata ca a mituit lideri africani, in schimbul unor favoruri pentru afaceri, a fost arestat in China, la inceputul acestei luni.

- Un proiect al Guvernului Dancila va modifica din nou Codul Fiscal. Executivul a gasit o modalitate prin care persoanele neasigurate sa plateasca mai puțin, in cazul in care vor sa beneficieze de seviciile medicale de stat. Romanii fara venituri vor avea varianta asigurarii anuale prin plata a CASS pentru…

- Peste jumatate dintre romanii din mediul urban cu acces la internet ar fi auzit de criptomonede, cea mai cunoscuta fiind Bitcoin, potrivit unui studiu prezentat joi de o firma de sondaje online de piata.

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, citat de Agerpres. De asemenea, conform documentului, 17% dintre românii…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) și Ethereum Classic (7%), arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. De asemenea, 17% dintre romanii din mediul urban…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,

- O persoana care vrea sa fie asigurata in sistemul national de sanatate trebuie sa achite contributi la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Exista, insa, si categorii de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei.

- Comisia pentru buget-finante din Senat din Romania a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de

- Sapte din 10 romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar cei mai multi romani vor aloca intre 51 si 100 de lei pentru cadou, cel mai putin dorite cadouri fiind jucariile din plus, potrivit unui sondaj desfasurat de Provident la nivel national. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

- Cați romani sunt la meciul Lazio – FCSB. La ora redactarii acestei știri, joi, 22 februarie, 19.40, in tribunele arenei Olimpica din Roma sunt circa 4.000 de romani. Conform organizatorilor, la meciul retur din 16-imile Ligii Europa s-au vandut 30.000 de bilete. Mihai Stoica a anuntat ca FCSB va fi…

- Plațile contactless la POS sunt un succes, rata de adopție este mare, consumatorii au imbrațișat, intuitiv, valoarea soluției: ușor de folosit, rapid, comod. Piața este pregatita pentru pasul urmator adica utilizarea mobilului ca instrument de plata contactless la POS deoarece combina doua elemente…

- Romanii cheltuie circa 285 de milioane de euro pe an pe detergent, piata fiind pe un trend usor ascendent inca din 2011. Fata de minimul din 2010 vanzarile locale de detergent au avansat cu circa o treime, cresterea fiind sustinuta in ultimii ani de cresterea puterii de cumparare.

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA. In perioada august-decembrie 2017, Fiscul a recuperat taxe in valoare de 391 de mii de lei, echivalentul a 85 de mii de euro, din care 41% au fost calculate…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018.

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar, in cazul acestui formular, amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca si obligatii.…

- PayPoint Romania a semnat un parteneriat cu BRD Finance. Romanii cu credite la BRD vor putea plati ratele la PayPoint. Sunt 11.700 de puncte de plata PayPoint in Romania. Ce trebuie sa faca romanul cu credit la BRD Potrivit comunicatului, clientul BRD Finance se duce intr-unul…

- Cei care vor sa-l ajute pe Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia care lupta cu o boala crunta și are nevoie de 75.000 de euro, echivalentul unui tratament care-i poate reda șansa la viața, sunt așteptați duminica, incepand cu ora 16.00, la club ”QB Lounge”, aflat in incinta Casei de Cultura…

- Pop: Exista in bugetul MEN sume suficiente pentru plata integrala a salariilor Ministrul Liviu Pop a reiterat, luni, ideea potrivit careia exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. "Exista în…

- Romanii care vor sa iși cumpere o mașina second hand vor afla mai ușor daca vanzatorul vrea sau nu sa ii inșele. Registrul Auto Roman va trimite șoferilor printr-un mesaj pe telefon rapoarte detaliate despre istoricul autoturismelor.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat ieri, 23 ianuarie, ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate (CASS) sa fie obligatorie doar pentru veniturile salariale. Daca aceasta propunere va deveni lege, 6 milioane de romani – salariati si categorii asimilate – vor tine in spate…

- Romanii care vor sa faca mici afaceri pot sa obtina granturi europene de circa 33.000 de Euro, intr-un proiect in valoare totala de circa 3 milioane de euro in cadrul liniei de finantare Romania Start Up Plus, au anuntat, marti, organizatorii, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- Descoperire impresionanta intr-un apartament din China. Politistii au gasit 64 de milioane de yuani, echivalentul a aproximativ opt milioane de euro, dupa ce au spart un perete. Raziile au fost efectuate in cadrul unei anchete de frauda fiscala.

- Guvernul din Sri Lanka a revenit asupra deciziei de a aboli o lege de 39 de ani, care le interzicea femeilor sa cumpere alcool sau sa fie angajate in locuri in care se vand sau se fabrica bauturile alcoolice, informeaza Reuters.Ministrul de Finante, Mangala Samaraweera, a suprimat saptamana…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi pe Internet.…

- Gazele naturale consumate de catre populatie se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut preturi mai mari. Impactul in facturi va…

- Specialiștii CITR arata ca legea insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare la inceputul acestui an, insa aceasta nu se poate aplica din cauza unor blocaje procedurale. ”Vorbim despre o lege extrem de importanta pentru sanatatea fluxului economic și pentru protecția sociala, care in Romania…

- Cei circa 200 de galateni, majoritatea pensionari, au venit cu mult timp inainte ca programul de lucru de la sediul central al Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale sa inceapa, potrivit news.ro. Oamenii s-au asezat la rand afara si au asteptat ca ghiseele sa se deschida…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- O avalanșa a avut loc in masivul Fagaraș, simbata, și cel puțin doua persoane au fost ranite, anunța Dispeceratul National Salvamont. ,,In urma cu circa o ora in masivul Fagaraș zona Capra s-a produs o avalanșa, doua persoane dintr-un grup de circa 15 persoane fiind surprinse de alunecarea de zapada,…

- Aceste modificari afecteaza circa 60- din parcul auto al Romaniei si vor genera cheltuieli suplimentare de circa 492 milioane lei pe an (circa 100 milioane euro) pentru proprietarii acestor masini, fara ca toti acesti bani sa ajunga la stat, ci mai degraba la proprietarii de statii ITP. Citeste continuarea…

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Nicolae Stanciu are zilele numarate la Anderlecht. Beșiktaș il dorește insistent dupa ce l-a vandut pe Cenk Tosun pe 30 de milioane, iar formația belgiana i-a fixat prețul mijlocașului roman. Turcii vor sa-și intareasca mijlocul terenului și sunt gata sa achite oricat pentru Stanciu. Pro tv susține…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat vineri ca a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%.

- Numarul turistilor romani care aleg sa mearga in vacanta de Craciun si Revelion creste in acest an cu 20-30% fata de anul trecut, consultantii in turism si touroperatorii consultati de News.ro estimand ca in acest an circa 300.000 de turisti vor alege destinatiile interne, dar si cele din strainatate.…

- Datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung arata ca pentru prima data hipermarketurile au devenit cele mai populare magazine de unde romanii isi cumpara mancare si produse de uz curent, depasind alimentarele clasice. Desi acest format are doar 0,2% din totalul magazinelor, mai exact…

- Este cu 50 de lei peste cel de anul trecut și cu 200 de lei fața de cel din 2013. Un roman va da, in medie, cam 685 de lei pentru cozonaci, carne și alte preparate. Pentru haine, incalțaminte, cosmetice și ornamente va aloca 457 de lei. Iar pentru cadouri este prevazut un buget de 611 lei.…