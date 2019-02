Stiri pe aceeasi tema

- De voie, de nevoie, soferii romani au devenit mai prietenosi cu mediul inconjurator. O arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Potrivit acestora, anul trecut s-a dublat numarul masinilor electrice, iar cel al noilor modele pe benzina a crescut cu aproape 10 procente fata…

- Protest spontan al unui grup de romani din Milano, care cereau lamuriri in legatura cu noul Cod Rutier intrat in vigoare in Italia pe 4 decembrie. Oamenii au spus ca au venit intr-un numar atat de mare, incat italienii au blocat accesul in cladire la un moment dat. Legea prevede ca persoanele care au…

- Romanii din Italia se plang pe retelele de socializare de modificarile aduse Codului Rutier italian prin care se limiteaza drastic circulatia masinilor inmatriculate in strainatate de catre soferii care au resedinta in Italia de cel putin 60 de zile. Mai mult, ei se avertizeaza pe unde sunt patrule…

- Incepand din 4 decembrie, in Italia a intrat in vigoare o modificare a Codului rutier italian prin care romanilor le este interzis sa mai conduca autoturisme inmatriculate in Romania, daca respectivii romani au o rezidenta care este mai mare de 60 de zile. In caz contrar, acestora le sunt confiscate…

- Soferii nu mai pot circula cu masini Diesel: Autoturismele pe motorina, oficial interzise! Vezi ce mai pot face romanii! Masinile Diesel vor fi interzise din 2019. Anuntul deosebit de important a fost facut la un eveniment international despre imbunatatirea calitatii aerului. Primarii din Paris, Madrid,…

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare