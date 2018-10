Stiri pe aceeasi tema

- Programul guvernamental „Casa Verde" a suferit schimbari importante. Din toamna, statul va finanța doar achiziția de panouri fotovoltaice, care produc energie electrica. Cele solare pentru caldura și apa calda au fost scoase din programul care va avea si un buget record: 115 milioane de euro!…

- Reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), ai ANRE si ai industriei fotovoltaice au avut saptamana trecuta o discutie pe tema operationalizatii programului de subventionare a achizitiei e panouri fotovoltaice. Dintre concluziile discutiei, potrivit unei personae care a fost in sala,…

- Viața la oraș poate fi visul tinerilor care vor sa traiasca zilnic in centrul celor mai importante evenimente, aproape de barurile preferate, de școli, universitați și principalele atracții. Pentru cei de varsta a doua, care se apropie de varsta a treia, mutarea la casa in mediul rural sau in vecinatatea…

- Reprezentantii Fondului pentru Mediu estimeaza ca din luna noiembrie programul va fi pus in aplicare. Romanii care vor sa isi monteze panouri fotovoltaice vor putea primi de la stat 20.000 de lei. Panourile fotovoltaice capteaza energia solara si o transforma in energie electrica. George Munteanu -…

- Vineri a fost ultima zi in care proprietarii de mașini care au platit de-a lungul timpului, in ultimii aproximativ zece ani, timbrul de mediu sau taxa auto, au putut sa faca cerere pentru returnarea banilor. Statul va achita sumele incasate ilegal doar in anumite perioade, in funcție de ce taxa auto…

- Romanii care vor sa se debranseze de la Enel sau oricare alt furnizor vor putea cere de la stat pana la 20.000 de lei.Romanii care vor sa treaca de la alimentarea cu curent de la retea la alimentarea cu curent de la panouri solare fotovoltaice proprii vor putea cere de la stat pana la 20.000 de lei,…

