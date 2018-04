Romanii pot dona mai multi bani, dar numai catre anumite ONG-uri: De ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem sunt mai putin importanti?

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care prevede mai multe modificari fiscale. Printre acestea se numara majorarea de la 2% la 3,5% a cotei impozitului pe veniturile persoanelor fizice ce poate fi alocata ONG-urilor. "Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o…

- „Pot sa va confirm doar ca este o propunere facuta catre doamna prim-ministru de numire a domnului Ionuț Mișa in funcția de șef al ANAF”, a declarat Eugen Teodorovici, miercuri la Parlament. El a negat informația aparuta pe surse potrivit careia 25 șefi din ANAF ar urma sa fie demiși. „Evaluari…

- Declarația unica poate fi depusa incepand cu data de 16 mai, a anunțat, marți seara, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Acesta a mai spus ca in saptamanile urmatoare contribuabilii vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual. „Declarația unica acum este finala, nu apare nicio alta varianta…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a cerut scuze celor care au avut de suferit din cauza nefunctionarii site-ului ANAF din ultimele zile. El a subliniat ca in momentul de fata site-ul este functional, precizand ca in curand se va realiza un contract de mentenanta. "Este o situatie…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time.

- Guvernul central irakian a anuntat luni ca a transferat catre Kurdistan suma aferenta platii salariilor functionarilor din aceasta regiune autonoma, pentru prima data dupa 2014, intr-un nou semnal de calmare a crizei dintre autoritatile de la Bagdad si Erbil, dupa recenta ridicare a blocadei impuse…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Companiile cu capital de stat vor fi obligate sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat joi ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. De asemenea, autoritatile contractante vor avea obligatia de a trimite companiilor de stat invitatii de participare la licitatii. In acest sens, Guvernul…

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, sustine majorarea procentului din impozitul pe venit pe care contribuabilii il pot redirectiona catre cauze sociale. Tot din spusele ministrului reiese, insa, ca statul s-ar putea sa nu le permita romanilor sa aleaga cauza sociala catre care va merge…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea creste procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat marti ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ii raspunde procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si spune ca are toata convingerea ca la ANAF se respecta deciziile instantei legat de recuperarea prejudiciilor, dar va face o evaluare in zilele ce urmeaza.

- In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci ”mai degraba isi taie el o mana”. ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se naționalizeaza și nu se desființeaza. Romanii vor putea alege daca contribuie in viitor și pentru pensia de stat și pentru cea...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca sunt sustenabile maririle salariale recente. “Tot ce este promisiune in planul de guvernare, tot ce vedeti acolo ca masura, tot ce vedeti ca a trecut ...

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de si angajatori. Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2% din impozitul pe venit catre ONG-uri, Teodorovici…

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad, dupa cum scrie presa sarba.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Statul pregateste o fiscalizare a bisericii. Mai exact autoritațile vor sa afle câți bani trec prin mâinile preoților! Anunțul a fost facut de ministrul de resort Eugen Teodorovici, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

- Dupa o serie de analize, atat Eugen Teodorovici cat și Bogdan Hossu au ajuns la realitatea prezentata de Remus Borza la DCNews. "Primul efect a fost reforma fiscala și probabil al doilea este reducerea de personal. O restructurare a personalului. Am ajuns la situația in care am avut și trei…

- Dupa Legea Salarizarii și transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, bugetarii mai primesc o lovitura. Noul Ministru al Finanțe, Eugen Teodorovici se plange de numarul prea mare al angajaților din sectorul public și de calitatea...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici a dat asigurari ca toți cei care obțin venituri independente, indiferent daca au depus sau nu declarația 600, pot beneficia de calitatea de asigurat in sistemul de sanatate publica. Ba mai mult, Teodorovici promite romanilor ”lucruri frumoase și foarte bune” și…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ordonanta Ministerului de Finante ar urma sa solutioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca instituția pe care o conduce va veni, zilele acestea, cu o noua varianta de rezolvare a problemei salariaților din domeniul IT, salariați afectați de trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

- Prima proba de foc pentru ministrul Finantelor, de la preluarea mandatului! Eugen Teodorovici este invitat astazi, la ora 14, sa discute cu primarii, pe tema majorarii sumelor pe care le primesc din cotele defalcate.Citeste si: ULTIMA ORA - Val de CUTREMURE, in Romania: Un nou seism PUTERNIC…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Lista miniștrilor din cabinetul Dancila este urmatoarea: Prim-ministru – Vasilica Viorica Dancila Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii – Paul Stanescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu

- Ministerul de Finante intentioneaza sa amane pana cel putin la 1 martie termenul de depunere a declaratiei fiscale 600, care a generat nemultumirea celor care desfasoara activitati independente sau obtin venituri in afara salariului. Ministrul Ionut Misa a dat ieri explicatii pe aceasta tema in fata…

- „Proiectul conturat in zilele de 9-10 septembrie 2017 cu ocazia participarii domnului ministru Petre Daea la Festivalul porcului de Bazna in comuna Bazna, județul Sibiu, a devenit azi, in ședința de Guvern un act normativ care produce efecte! Read More...

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finante...

- Dimensiunea dezastrului a fost descoperita la discutiile din Parlament pe bugetul din acest an. Cei din Ministerului pentru Mediul de Afaceri au spus ca s-au facut plati de 200.000 de lei catre 23 de beneficiari ai programului Start Up Nation. Un total de un milion de euro dintr-o finantare promisa…