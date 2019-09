Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pierd anual zeci de mii de euro anulandu-si biletele de avion pe care nu le pot onora, una dintre cele mai cunoscute companii anuntand ca va returna contravaloarea biletelor de avion indiferent de motivul pentru care nu a mai fost efectuat zborul.

- Vola.ro, cea mai de incredere agentie de turism online din Romania, anunta astazi lansarea produsului "Vola Rambursabil", o asigurare de calatorie prin care turistii isi pot recupera contravaloarea biletului de avion in proportie de 90%, in cazul in care nu mai pot calatori din motive neacoperite de…

- Condiția este sa aiba motive pentru anularea calatoriei și sa incheie o asigurare care costa 10% din valoarea tichetului de zbor. Serviciul care funcționeaza in alte țari europene a fost introdus și in Romania, dupa ce numarul de pasageri este in continua creștere.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a lansat astazi campania „ Brrr-illanta”, o promotie de iarna, cu bilete la preturi foarte mici, pentru toate rutele europene operate de companie.

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) reamintește posibililor beneficiari, oportunitatea accesarii fondurilor pentru finanțarea programelor de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole in temeiul OMADR nr. 1508/2018. Fondurile sunt disponibile prin Programul Național de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in data de 12 iulie 2019, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate…

- Romanii platesc sume din ce in ce mai mari pentru manopera atunci cand ajung la service cu mașini avariate in urma unor evenimente rutiere și despagubite in baza unei polițe RCA. Datele oficiale publicate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) arata ca manopera medie pentru o ora…