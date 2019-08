Stiri pe aceeasi tema

- Dupa „metoda accidentul" si falsa amenda pentru parcare a facut primele victime in Bucuresti. In lipsa locurilor de parcare, soferii care au parcat neregulamentar pe una din cele mai aglomerate artere din Capitala, Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Capitala, s-au trezit cu asa zise amenzi in geam, relateaza…

- MAE avertizeaza romanii care calatoresc in Grecia ca exista riscul contractarii virusului West Nile, in conditiile in care pana acum au fost anuntate 25 de cazuri, doua persoane decedand.”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in data de 12 iulie 2019, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie a emis cod roșu de vreme nefavorabila pentru zona Salonic, pana pe data de 12 iulie 2019."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau…

- Romanii care urmeaza sa plece in Grecia, in vacanța, trebuie sa fie foarte precauți, intrucat in mai multe zone se inregistreaza temperaturi ridicate și vant puternic, astfel ca riscul de izbucnire a incendiilor este ridicat.

- La Brașov, 245 de locuințe sparte, doar anul acesta... Un avertisment a fost dat ieri de polițiștii din 13 țari UE: „pe Facebook se uita și hoții!”! Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN (Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii), EUROPOL si alte 12 state din Europa, a lansat,…

- O romanca plecata de șapte ani la munca in Germania a stat zece ore la coada la o secție de votare din Freiburg pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendum. Ea a relatat pentru Libertatea ca cei care reușeau sa ajunga la urne ieșeau apoi plangand de fericire, cu buletinul in mana. „M-a…

- Potrivit Mediafax, romanii din diaspora stau la coada ore intregi ca sa voteze la alegerile europarlamentare și la referendum. La mai multe secții de votare din strainatate, precum cele din Roma, Londra, Dublin sau Offenbach s-au format, la amiaza, cozi, sute de romani așteptand sa-și exercite dreptul…