Cei mai multi dintre romani ofera bacsis atunci cand calatoresc, dar aproape jumatate dintre respondenti (48%) au avut nedumeriri in ceea ce priveste suma potrivita, arata un studiu realizat de motorul de cautare momondo, citat de Mediafax. Astfel, potrivit cercetarii, cei mai multi romani (39%) sunt de parere ca 9-10% din valoarea notei reprezinta un The post Romanii, obișnuiți sa ofere bacșiș in vacanța. Țarile in care aceasta forma de recompensare este considerata insulta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .