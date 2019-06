Stiri pe aceeasi tema

- Creștere vertiginoasa a prețului porcilor in viu și a carcaselor de porc, ajungand de la 380 lei/100 kg, preț inregistrat la sfarșitul lunii februarie a acestui an, la 680 de lei/100 kg in saptamana 27 mai – 2 iunie, potrivit datelor publicate de Comisia pentru Evaluarea Carcaselor. In comparație cu…

- Alegatorii din 21 de tari membre ale Uniunii Europene sunt invitati duminica la urne pentru alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European. In primele trei zile ale scrutinului, organizat in perioada 23-26 mai, si-au exprimat dreptul de vot alegatorii din Olanda, Marea Britanie,…

- Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata…

- Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata…

- Romania este unul dintre statele europene care a reușit in ultimii ani sa mențina una dintre cele mai mici datorii guvernamentale, raportat la PIB, insa in ultimul an aceasta a inceput sa creasca intr-un ritm galopant. Astfel, potrivit datelor Eurostat, la finele anului trecut, România se situa…

- Cipru a înregistrat anul trecut un sold negativ de 4,8% din PIB. În 2018, Luxemburg (2,4%), Bulgaria si Malta (ambele 2%), Germania (1,7%), Olanda (1,5%), Grecia (1,1%), Suedia si Cehia (ambele 0,9%), Lituania si Slovenia (ambele 0,7%), Danemarca (0,5%), Croatia (0,2%) si Austria…

- Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate…

- Luxemburgul ramâne Luxemburg. Greu de batut la capitolul PIB/locuitor. A fost primul în 2001, a ramas primul și în 2017, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, cu privire la evoluția PIB/capita în UE. România a urcat de pe ultimul loc pe antepenultimul,…