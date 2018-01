Stiri pe aceeasi tema

- ♦ La polul opus, cu cei mai muncitori angajati, se afla Marea Britanie (cu 42,3 ore lucrate pe saptamana), Cipru (41,7 ore), Austria (41,7 ore), Grecia (41,2 ore) si Polonia sau Portugalia (cu 41,1 ore lucrate saptamanal). Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe…

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Românii au coborât pe locul 9 în Europa în ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamâna, dupa ce în anii de dinainte de criza economica angajații din România dețineau recordul la

- Dragi maramureșeni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nașterii statului modern, eveniment major in existența și definirea identitații noastre ca nație. Romania de astazi, un stat independent și suveran, membra a Uniunii Europene și a NATO, nu ar fi existat fara evenimentele…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta interesele a peste 165.000 de membri de sindicat, face apel la politicienii romani sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala din cauza neintelegerilor din interiorul PSD. „Romanii nu sunt obligati sa deconteze razboaiele politice…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Este un domeniu care vizeaza viața și sanatatea noastra la locul de munca, vizeaza modul in care ne protejam impotriva incendiilor și a alor situații de urgența (cutremure, alunecari de teren, inundații, etc.). Lucrez de 25 de ani in acest domeniu, timp in care, pe langa acumularea unei experiențe…

- Romania se afla pe locul 5 in topul statelor membre ale Uniunii Europene unde populatia este deranjata de zgomotul produs de traficul rutier si de cel venit de la vecini. Potrivit celor mai recente date Eurostat, circa 20% din populatie semnaleaza aceasta problema. In Brasov, zgomotul produs de…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut.

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Angajatii firmelor care se ocupa cu alimentarea bancomatelor diferitelor banci din Romania se confrunta cu o situatie demna de filmele de comedie. In aparate sunt blocate pe zi ce trece tot maiA multe carduri de…sanatate.

- Campania „Romani pana la moarte” a scos in evidenta o serie de probleme grave cu care se confrunta romanii plecați la munca in strainatate, dar si familiile lor. Documente pierdute, corpuri abandonate in morgi, saracie si nepasare sunt printre situațiile intalnite la multe dintre cazurile descrise pe…

- Angajatii din Romania au contribuit in acest an cu 7,1 miliarde de lei la pensiile private obligatorii, respectiv pilonul II, cu 20% mai mult comparativ cu 2016, cand au virat fondurilor de pensii 6,9 miliarde de lei, potrivit datelor anuntate, joi, de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din…

- Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS). Situatia este identica in ceea ce priveste Produsul…

- Rata saraciei atinge cote alarmante in Romania, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. Practic, unul din doi romani se zbate in lipsuri de tot felul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarele enumerare: cheltuieli…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Copiii romanilor plecati la munca in straintate pot beneficia de alocatii din partea tarii in care lucreaza, indiferent daca au copiii impreuna cu ei sau nu. Autoritatile din Romania sustin ca putini cetateni fac acest lucru. Astfel, romanii care lucreaza legal intr-un stat membru al Uniunii Europene…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Grupul PSA, producatorul Peugeot, care a platit General Motors 1,3 miliarde de euro pentru Opel, vrea ca grupul american sa ii ramburseze jumatate din aceasta suma, dupa ce a descoperit amploarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon ale vehiculelor produse de divizia germana si expunerea…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Salariile sunt la 20% fata de Germania, una din trei locuinte nu are canalizare si apa, este nevoie de zeci de miliarde de euro pentru sosele si cai ferate Cu o crestere economica de 5-7% pe an timp de 2-3 decenii putem ajunge Vestul din urma Programe precum „Romania 5%“ lansat de Ziarul Financiar in…

- Cel mai recent studiu realizat la nivelul Uniunii Europene, care analizeaza viața femeilor și barbaților, arata ca de 7 ori mai multe femei decat barbați traiesc singure și iși cresc copiii (procentul este de 7,7 % femei cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ani, in comparatie cu 1,1 % dintre barbatii…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,9 miliarde euro…

- Aproape jumatate (49,2%) dintre copiii din Romania erau expuși, anul trecut, riscului saraciei și excluziunii sociale, cel mai inalt procent din randul statelor membre ale Uniunii Europene, și aproape dublu fața de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016. Potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European pentru…

- Romania are cel mai mare procent de proprietari de locuinte dintre toate statele Uniunii Europene. Aceasta nu este neaparat o noutate, dar inedita este ponderea romanilor care si-au cumparat locuinta pe credit. 96% din locuitorii Romaniei detin in proprietate locuintele in care stau, acesta fiind cel…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a inceput plata subventiei de 3.000 de euro pentru cultivarea rosiilor in sere si solarii in randul fermierilor care s-au angajat sa livreze rosii in ciclul II de productie, adica in perioada noiembrie-20 decembrie. Pana acum 195 de fermieri inscrisi…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…

- Chiar daca România a înregistrat cea mai mare creștere de venit pe ora de munca, anul trecut, din întrega Uniune Europeana, angajații noștri ramân printre cei mai prost platiți salariați.