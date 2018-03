Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul filosof, metafizician și neurolog, profesorul Dumitru Constantin Dulcan, va fi invitatul Marilor Intalniri de la Teatrul Excelsior. Marea Intalnire cu profesorul Constantin Dulcan va avea lor pe 2 aprilie, la Teatrul Excelsior, incepand cu ora 19. Va fi un eveniment unic prin Intalnirile-surpriza…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, potrivit Institutuli National de Statistica (INS). Fata de ianuarie 2017, comertul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete)…

- Revocarea din DNA a procurorului Mihaiela Moraru Iorga a reprezentat, de fapt, o “execuție”, bazata pe un lanț de minciuni. Chiar daca fundamentul a fost un raport – realizat parca dupa dictare și neasumat, prin semnatura, de procurorul DNA care l-a redactat -, conținutul acestuia și ordinele care l-au…

- Majoritatea managerilor de top din companii spun ca marirea salariului minim pe economie afecteaza profitabilitatea, iar increderea ca 2018 va fi mai favorabil decat 2017 este la cote extrem de scazute, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Valoria. Decidenții companiilor sunt rezervați…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Tenismena romana Simona Halep a invins-o, joi, la Doha, in Qatar, pe letona Sevastova, dupa un meci care a durat puțin peste o ora. Halep a urcat provizoiru din nou pe locul 1 WTA, dar nu și-l va putea pastra daca daneza Caroline Wozniacki o va invinge, in aceasta seara, pe romanca Monica Niculescu.…

- Conferința de presa susținuta, miercuri seara, de șefa DNA a scos la iveala inclusiv criteriile discreționare prin care aceasta și instituția pe care o conduce ințeleg sa respecte legea privind confidențialitatea datelor din dosare penale in lucru, mai ales atunci cand este vorba despre imaginea Laurei…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni, in contextul pregatirii reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018. Jean-Claude Juncker, Președintele…

- Intervenție ca in filme a pompierilor bucureșteni care au reușit sa salveze de la sinucidere o tanara care amenința ca se arunca de la balconul aflat la etajul șase al blocului in care locuiește. Ca urmare a anunțarii evenimentului la numarul de urgența 112 in cursul serii trecute, in strada Constantin…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Un avion de tip An-148 s-a prabușit in Federația Rusa, la puțin timp dupa decolare, potrivit agențiilor internaționale de presa. Aparatul avea la bord 71 de persoane, inclusiv membrii echipajului și facea legatura intre Moscova și nordul Kazahstanului. Stirea Avion civil rus cu 71 de persoane la bord…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Nepotul fostului președinte Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare pentru ca a cerut mita un milion de euro pentru a interveni la un procuror DIICOT. Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata cu recurs. Potrivit rechizitoriului, la 13 martie 2014,…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), organizație a diasporei siriene, cu sediul la Londra. Pilotul a fost…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, joi, ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. “In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Valentin Popa a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 22 de voturi “pentru” si 12 “impotriva”, pentru a prelua portofoliul Educației. La audiere, viitorul ministru a explicat și de ce a folosit, in spațiul public, termenul “pamblica”, in locul cuvantului corect…

- Femeia injunghiata mortal, vineri, de sotul, intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, avea ordin de restrictie impotriva acestuia din noiembrie 2017. Ordinul, valabil pentru 6 luni, a fost emis de Judecatoria Sectorului 2. Femeia, in varsta de 38 de ani, care era si directoarea gradinitei unde…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Procurorii DNA cer Inaltei Curți redeschiderea unui dosar penal pe numele vicepremierului Paul Stanescu, pe care tot ei l-au anchis in urma cu opt ani. Vicepremierul și ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a fost chemat la ICCJ de catre DNA pentru a i se redeschide un dosar vechi de opt ani. In dosar…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Șeful Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, Radu Gavriș, a ajuns, joi, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, fara a face vreo declarație la intrarea in cladire. La aceasta ora nu se știe motivul vizitei, dar surse judiciare susțin ca acesta ar fi unul de curtoazie. De altfel, Radu Gavriș…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- Liderul Tineretului Social-Democat (TSD), Gabriel Petrea, spune ca PSD trebuie sa se transforme, prin efortul tuturor, daca vrea mai mult decat castigarea unor alegeri si are nevoie de “o schimbarea la fata”, mizand pe dialog, democratie si responsabilitate. “Nu ne permitem sa facem schimbari o data…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Economia Indiei va ajunge pe locul cinci in lume, in 2018, depașind și Franța, și Marea Britanie, potrivit unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Economie și Afaceri, citat de Le Figaro. Datele se bazeaza pe PIB-ul exprimat in dolari. India are 1,32 de miliarde de locuitori. In perioada 2014-2016,…

- Președintele Senatului a avut o reacție furibunda referitoare la mandatul colectiv de interceptare dat in campania electorala din 2014, in baza caruia mai mulți politicieni, printre care și el, au fost urmariți și ascultați. „Acest mandat a vizat toata perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor…