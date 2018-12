Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care lucreaza la stat ar putea beneficia de inca doua zile libere in perioada sarbatorilor de iarna, dupa minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie, potrivit unei hotarari ce urmeaza sa fie discutata in Guvern.

- Luna decembrie este supranumita ”luna cadourilor”, insa romanii ar putea sa o numeasca și luna liberelor! Incepand cu 30 noiembrie 2018, de Sfantul Andrei, angajații din Romania vor putea beneficia de mai multe zile libere de la stat.

- N. D. Montate mult mai devreme in comparatie cu anii trecuti, aranjamentele festive de Craciun din Ploiesti, care au fost instalate si pe principalele artere ale orasului, vor fi aprinse sambata seara, la ora 19.00, special de Ziua Nationala a Romaniei. Primarul Adrian Dobre a declarat ca, in afara…

- Un studiu recent arata cați bani aloca romanii pentru vacanța de Craciun din 2018 și unde iși vor petrece sarbatorile de iarna. Astfel, peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni. Cei mai multi dintre respondenti planuiesc…

- Alba Iulia se pregatește sa intre in atmosfera Sarbatorilor de Iarna. Recent, pe arterele principale din municipiu și in sensurile giratorii au fost montate instalații de lumini, menite sa dea culoare și viața orașului și la ceas de seara. Chiar daca autoritatile locale sunt ocupate in aceasta perioada…

- Romanii vor aloca, in medie, pentru cadourile de Craciun din acest an un buget mai mare cu 12% fata de anul anterior, respectiv aproximativ 730 de lei, arata un sondaj realizat de un website de comparare a...

- • Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova: pentru Craciun si Revelion exista unitati care sunt rezervate integral Violeta Stoica 33.148 de lei. Acesta este prețul solicitat de proprietari pentru inchirierea unei vile din Sinaia cu condiții de cinci stele – adica pentru 12 persoane,…

- Primaria Brasov va organiza si in aceasta iarna un targ de Craciun in Piata Sfatului. Acesta isi va deschide portile pe 1 Decembrie, zi traditionala pentru aprinderea iluminatului de sarbatoare, cand Brasovul se transforma in „Oras din Poveste”.