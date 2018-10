Romanii, mai numerosi decat sirienii in Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii apreciaza calitatea germana și, se pare, chiar și țara care o furnizeaza. O statistica despre numarul de migranți din Germania arata ca Romania e in top. Migratia neta din Germania, in 2017, a scazut pana la 416.000. Acest numar reprezinta diferenta intre imigranti si emigranti. Statistica vine…

- Romanii sunt acum cei mai numeroși imigranți in Germania, depașind numarul sirienilor. 73.000 de compatrioți s-au stabilit acolo, cei mai mulți in cautarea unui loc de munca, arata o statistica Deutsche Welles. 239.000 de persoane din UE locuiesc in Germania. Locul doi dupa romani il ocupa sirienii,…

- Germania e în continuare o destinație atractiva pentru emigranți. Românii au fost în 2017, dintre cetațenii statelor UE, cei mai numeroși imigranți în Germania, scrie Deutsche Welle.

- In total, 239.000 de persoane din Uniunea Europeana s-au mutat in Germania in 2017. Din Romania au venit cei mai multi migranti – 73.000 urmata de Siria cu 60.000, Polonia cu 34.000, Croatia cu 33.000 si Bulgaria cu 30.000. Destatis informeaza ca migratia neta din Asia si Africa a scazut, in conformitate…

- Migratia neta din Germania, in 2017, insemnand diferenta imigranti si emigranti, a scazut pana la 416.000, conform Biroului Federal de Statistici (Destatis), iar Romania a fost tara care a trimis cei mai multi migranti – 73.000, scrie Deutsche Welle.In total, 239.000 de persoane din Uniunea…

- La doi ani de cand presedintele Mattarella a fost in Romania, Klaus Iohannis a discutat din nou cu omologul sau, de aceasta data la Palatul Quirinale. In cea de-a doua zi a vizitei oficiale pe care o intreprinde in Italia, presedintele roman a avut o intrevedere cu inaltul oficial italian, intalnire…

- Multe locuri de munca din Germania, fie ca este vorba de sectorul constructiilor sau de servicii, nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniti din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania, releva datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle si de publicatia regionala…

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…