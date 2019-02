Romanii isi fac griji ca pot fi victimele hackerilor, dar nu isi verifica setarile de securitate - studiu Google

Stiri pe aceeasi tema

- ​Mare parte a vieții multora dintre noi depinde de mediul online. Conturi de email, rețele sociale, conturi bancare, magazine online, platforme de chat, etc, toate conțin informații personale sensibile, care trebuie protejate. De "Ziua Siguranței pe internet", Google atrage atenția asupra…

- Aceasta gafa intervine intr-un moment nefast pentru marile grupuri din domeniul tehnologiei, in primul rand pentru retelele de socializare precum Facebook si Twitter, care sunt aspru criticate si acuzate - printre altele - ca nu protejeaza suficient de bine datele personale ale utilizatorilor lor.…

- Cele mai populare cinci cautari ale romanilor pe Google din 2018 sunt, in aceasta ordine: rezultatele la bacalaureat; rezultatele la evaluare nationala; eMag Black Friday; Campionatul Mondial de fotbal si Simona Halep, arata datele prezentate miercuri.

- Razvan și Dani vor sa afle ce cauta romanii pe Google, cel mai cunoscut motor de cautare din lume. Foarte mulți romani iși doresc sa-și gaseasca sufletul pereche, dar iși doresc și un copil. Da, da, pe Google.

- Executivul european a anuntat infiintarea unui 'sistem de alerta rapida' intre institutiile europene si tarile membre UE pentru a face schimb de informatii 'in timp real' cu privire la eventualele 'campanii de dezinformare', inainte de scrutinul prevazut pentru sfarsitul lunii mai 2019. CE a cerut…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

- Descoperite anul trecut de Google si tinute secret pana in luna ianuarie a acestui an, in speranta ca timpul scurs va permite contracararea efectelor prin dezvoltarea unor remedii de securitate adecvate, vulnerabilitatile Spectre si Meltdown s-au dovedit a fi mai problematice decat ne-am fi imaginat.…