- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un nou concert simfonic sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Matei Pop, avandu-l ca solist pe Razvan Dragnea (pian). In program: Ludwig van Beethoven - Uvertura la Coriolan, op.…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 16-17 martie la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de TOP Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Editia cu numarul 12 va reuni 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera. Vineri si sambata, in cadrul targului…

- eMAG reduceri telefoane. Au mai ramas 4 zile in care puteti cumpara telefonul Samsung Galaxy S9 sau Samsung Galaxy S9+ la un pret foarte bun pe siteul emag.ro. Telefonul poate fi cumparat si la un pret cu 2.200 de lei mai mic. eMAG reduceri telefoane – Oferta este AICI. Cei care…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut, arata statisticile publicate de BestJobs. Astfel, potrivit portalului de recrutare, cele mai multe oferte de locuri de muncă sunt pentru ospătari (126 anunțuri), bucătari…

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamentul fara interferon a fost simplificat și clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost modificat…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- 100 de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire timp de trei luni de zile la Parlamentul de la Bucuresti. La evenimentul de lansare a proiectului de internship au fost prezenti o buna parte dintre cei 100 de senatori si deputati care vor primi stagiari.„Ma bucura si…

- Retailerul online de carte Libris.ro a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 31,2 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior, iar valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 20% fata de 2016, pana la pragul de 70 lei, informeaza compania. Cele mai vandute categorii de…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Guvernul vrea sa amplaseze o mie de stații de incarcare cu combustibili alternativi in urmatorii ani, potrivit unei strategii guvernamentale. Aceasta prevedea construirea de ”benzinarii electrice” și stații de incarcare cu gaz comprimat și trebuia sa fie aprobata in ședința de ieri a Executivului, dar…

- Ți-l imaginezi pe Fuego cantand in duet cu Tom Jones? Nu e imposibil, avand in vedere stilul asemanator. Iata-l intr-o imagine de colecție alaturi de celebrul interpret britanic, desigur, in joaca, in Muzeul Figurilor de Ceara din Las Vegas, acolo unde artistul a petrecut cateva saptamani, imbinand…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut. Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate.…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a controlat anul trecut aproape 750.000 de colete poștale din afara spațiului UE, comandate pe internet de catre romani. Cele mai multe provin din China. De aceasta operațiune s-a ocupat o divizie recent inființata a Fiscului, menita sa reduca evaziunea…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- Așadar, sambata seara, s-au inregistat incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au incercat sa opreasca oamenii sa urce pe scarile care duc la Universitate. Un dispozitiv masiv de jandarmi a fost mobilizat in Piața Universitații. De menționat ca au…

- "Cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populației. Pe al lor il vor identifica oare?", a scris Marian Godina pe Facebook, unde a publicat și filmarea de mai jos. [citeste si] Circa 30.000 oameni au iesit in strada sambata seara in mai…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Timisoara este orasul cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante dupa Bucuresti, potrivit ofertelor inregistrate pe portalul specializat bestjobs.eu. Este vorba despre 2.060 de posturi disponibile afisate in prima saptamana a acestui an de angajatorii timisoreni, in timp ce in Bucuresti s-au anuntat…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…