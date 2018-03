Romanii incep, timid, sa cumpere si biciclete. Expert: Cresterile ar fi imense daca ar exista infrastructura Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber.



Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta, un mijloc de transport benefic pentru fiecare dintre noi.



Acest trend a inceput sa prinda tot mai mult contur si in Romania, nu doar in sens de agrement, ci in sensul unui mijloc folosit pentru deplasarea la munca sau inspre alte locatii in detrimentul masinii, comportament care ne duce tot… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

