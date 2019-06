Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Presa internaționala a relatat ca mii de romani din diaspora nu au apucat sa voteze duminica, la alegerile europarlamentare 2019, deși au stat la cozi kilometrice in incercarea de a-și exprima dreptul la vot. Deși au mers la secțiile de votare din principalele orașe din Europa de la primele ore ale…

- Autoritațile de la Londra au anunțat ca 570 de persoane au fost reținute în cele patru zile de proteste ale activiștilor pentru mediu, potrivit Associated Press citat de Mediafax.Activiștii pentru mediu încearca de patru zile sa blocheze mai multe zone din capitala britanica pentru a…

- Politia britanica a facut legatura intre patru atacuri cu cutitul comise in nordul Londrei, in urma carora patru persoane au fost internate in spital, iar doua sunt in stare grava, relateaza duminica...

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

