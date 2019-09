Romanii ii someaza pe deputati sa nu dea liber vanatorii de ursi. Mii de oameni au semnat petitia in mai putin de 24 de ore Deputatilor li se cere sa respinga categoric modificarile aduse Legii Vanatorii, asa cum au trecut ele de Senat, inclusiv cu un amendament care scoate ursii din lista animalelor protejate, astfel ca vor putea fi ucisi fara niciun fel de restrictii de vanatori.



Cei de la WWF Romania au lansat, joi, o petitie prin care cer ca amendamentul sa fie eliminat in Camera si Guvernul sa explice de ce sustine o astfel de masura.



Si Comisiei Europene i se cere sa reactioneze inainte sa se ajunga ca legea sa fie in vigoare si sa transmita autoritatilor din Romania o pozitie clara prin care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

