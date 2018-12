Romanii, furiosi dupa schimbarea Codului Rutier din Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Italia au scris sute de mesaje la postarea ambasadei Romaniei la Roma, in care iși exprima nemulțumirea fața de modificarile Codului rutier italian care interzice persoanelor cu rezidența in Italia sa circule mai mult de 60 de zile cu o mașina inmatriculata in strainatate.Citește…

- Romanii care locuiesc in Italia si-ar putea trimite masinile in tara familiilor. Daca circula acolo cu masini inmatriculate la noi risca amenzi de sute de euro si confiscarea autoturismelor. Codul rutier italian s-a schimbat si a fost interzisa circulatia vehiculelor inmatriculate din strainatate, mai…

- Probleme grave pentru romanii care locuiesc in Italia și conduc mașini inmatriculate in Romania. Dupa schimbarea Codului Rutier, aceștia risca amenzi de sute de euro și confiscarea mașinilor.Codul rutier italian s-a schimbat si a fost interzisa circulatia vehiculelor inmatriculate din strainatate,…

- “Atentie, este un echipaj de politie lânga Piazza Sempione, controleaza masinile cu numar românesc!&" - pe retelele de socializare curg în ritm alert sute de mesaje ale românilor din Italia, care circula

- Conform relatarilor din presa, la Florenta, politistii au oprit un Audi cu placute de inmatriculare romanesti, iar in urma verificarii documentelor soferul roman a primit o amenda de 500 de euro. Un alt sofer roman a primit o amenda de peste 1.100 de euro pe raza orasului Ravenna. Certificatul de…

- Parlamentul italian a modificat Codul Rutier, astfel incat rezidentii din peninsula care sunt depistati in timp ce conduc o masina inmatriculata in strainatate risca amenzi uriase. Concret, circulatia cetatenilor care au stabilita resedinta in Italia de peste 60 de zile, cu o masina inmatriculata in…

