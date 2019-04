Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din 14 cartiere ale municipiului Constanta, reprezentand aproximativ o jumatate din oras, au ramas in prima zi de Paste fara apa potabila la robinete, dupa ce statia de pompare si tratare de la Palas nu a mai putut functiona in urma unei avarii la sistemul de electricitate, a informat…

- Astazi, la ora 11.08, in urma unei avarii Enel, Statia de pompare si tratare Palas, de pe b dul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta a ramas fara energie electrica, motiv pentru care statia nu poate functiona.In aceste conditii, abonatii din cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas,…

- Puciul lui Iohannis: „Știu care sunt soluțiile, cum sa le pun in practica” Președintele Klaus Iohannis le-a cerut „romanilor” joi seara sa participe in numar mare (mai mult de 30%)la referendumul pe justiție pe care l-a convocat pentru 26 mai și le-a cerut sa voteze impotriva modului in care PSD a acționat…

- Primaria Municipiului Constanța a demarat astazi acțiunile de deratizare. În cursul acestei saptamâni vor fi amplasate momeli toxice în locuri inaccesibile oamenilor pentru a proteja astfel sanatatea populației, conservarea și protecția mediului înconjurator. Momelile, care…

- 187 amenzi contravenționale a caror valoare s-a ridicat la suma de 33.815 lei au fost date de polițiștii locali constanțeni într-o singura zi. În cursul zilei de 17 aprilie ,între orele 14.00-22.00, s-a desfașurat o ampla acțiune prin cartierele contanțene: Palas, Inel 2,…

- Dupa trei tentative esuate de delegare a gestiunii directe a Stației de Sortare Arad catre Recons, Executivul Primariei a propus din nou aceeasi tema in sedinta ordinara a CLM de marti, 29 ianuarie 2019. Alesii locali au fost invitati din nou sa-si exprime votul asupra acestui proiect de hotarare.…