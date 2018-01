Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au creat un moment cu adevarat emotionant in Piata Unirii. Au purtat pe brate in hora un drapel urias, visand la unitate intre regiuni si intre Romania si Republica Moldova. Tricolorul a fost adus chiar de basarabeni si a avut o lungime de 100 de metri. Acesta a inconjurat usor piata centrala…

- Bihor.Artisti de renume din tara ,,vor da mana cu mana’’ pe scena Teatrului de Arta din Deva. La spectacolul ,,Hai sa dam mana cu mana’’, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara, au fost invitati si apreciatii artisti bihoreni Antonela Ferche-Butiu si Liviu Butiu.…

- Cateva sute de elevi de la mai multe licee si scoli generale din municipiul Deva au defilat, marti, prin oras cu drapele tricolore pentru a marca momentul Unirii Principatelor Romane, grupul oprindu-se pentru a depune o jerba de flori la o placa memoriala amplasata pe una dintre cladirile din centrul…

- Dupa ce o cireada de vaci a pascut gazonul proaspat pus pe scuarul unui bulevar, iar o turma de capre a blocat traficul la iesirea din Galati catre DN2B, mai nou a fost filmata o adevarata herghelie plimbandu-se alene pe Calea Prutului, strada care se suprapune cu drumul european E87, ruta care duce…

- Deși italienii sunt foarte mulțumiți de felul in care romanii muncesc in Italia și se integreaza in societate, spune Vincenti, incidente izolate sunt amplificate de mass media. Oamenii nu au nicio problema cu romanii care vin cu acte, care muncesc. Problema lor e cu imigranții ilegali. Presa, insa,…

- In centrul municipiului Cluj-Napoca au iesit in strada peste 3.000 de persoane. Oamenii cer demisia Guvernului si ureaza liderului PSD, Liviu Dragnea, "La multi ani, cu executare", potrivit Mediafax. Participantii la protest s-au adunat sambata seara pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand…

- Mii de oameni din toata tara au ajuns la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Acestia s au adunat in Piata Universitatii, apoi au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Oamenii legii au deschis dosare penale pe numele mai multor persoane care au taiat zeci de copaci din paduri situate in judetul Galati, ridicand in vederea confiscarii atat lemnele furate, cat si atelajele folosite la transportul acestora.

- Taxe si impozite locale. Mai multe primarii din Capitala sau din provincie au publicat programul Directiilor de Taxe si Impozite, unde pot fi platite taxele si impozitele datorate de cetateni pentru 2018. Mai mult, in unele orase sunt anuntate majorari, in timp ce alti edili au ales sa mentina nemodificate…

- Autoritațile s-au straduit prea puțin sa explice romanilor cum modificarile legislației adoptate pot ajuta romanii sa obțina facturi de electricitate cu pana la un sfert mai mici. Avantajați de lipsa informației privitoare la schimbarea furnizorilor și a avantajelor și dezavantajelor ce rezulta de aici…

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- Oamenii legii verifica, la sesizarea Curtii de Conturi, modul in care fosta conducere a Parcului Industrial (entitate cu capital integral public) a incheiat contractul de concesiune a unei parti a terenului, dar si modul cum au fost cheltuiti banii publici. Principala infractiune vizata este cea de…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj anunța ca echipele de intervenție au participat la peste 250 de misiuni, în perioada minivacanței 23-26 decembrie.”Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare…

- McDonald\\\'s a remodelat șase restaurante in 2017, in patru orașe. Astfel, Premier Restaurants Romania, partenerul pentru dezvoltarea McDonald’s in Romania, a redeschis pe parcursul anului restaurantele din Deva, Oradea Nufarul, Arad, Galați, București (Balotești) Prisma și București (Chiajna) Carrefour…

- Pe raza comunei Baciu s-a desfașurat o razie in sistem integrat, cu efective marite, la care au participat 19 politisti din cadrul Secției de Politie Rurale Baciu, Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca si Serviciul Criminalistic, precum și 10 jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca. …

- Gheorghe Marcu, in cartea "Revolutia anuntata", aparuta la editura Axis Libri, in 2017, face o radiografie atent informata despre evenimentele precursoare anului ce a dus la asa-zisa revolutie din 1989. Autorul s-a informat atent si prin detalii surprinzatoare, relateaza intamplari traite de el despre…

- Asa cum a promis anterior primarul Ionut Pucheanu ca primele troileibuze vor intra pe traseu pana la Sarbatori, asa s-a si intamplat. De astazi, 21 decembrie 2017 primul dintre cele 14 troleibuze noi, achizitionate de Primaria municipiului Galati, a pornit deja in cursa pe traseul 102, din statia Parc…

- Pe 21 decembrie 1989, in Romania s-a incheiat violent „epoca de aur" a comunismului. Trecusera deja sase zile de la inceperea revoltei din Timisoara si Nicolae Ceausescu inca mai credea ca are situatia sub control. La ora 11, dictatorul a iesit in balconul cladirii comitetului central al PCR si a inceput…

- Parlamentarii PSD de Hunedoara: Natalia Intotero, Laurențiu Nistor, Ilie Toma, Sorin Marica, Marius Surgent, Cristian Resmerița și Viorel Salan, cu The post Oamenii ies in strada, la Deva appeared first on replicahd.ro .

- Cristian Pomohaci continua sa surprinda pe toata lumea! Oamenii il vor vedea din nou pe micile ecrane, caci a fost invitat sa filmeze pentru sarbatori. Fostul preot a fost surprins in imagini de-a dreptul de senzatie.

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- In 1989, 16 decembrie, de asemenea o sambata insorita, a fost prima zi de iesiri masive in strada la Timisoara. Scanteia Revoluției fusese aprinsa cu o zi inainte, dar in 16 decembrie 1989, sambata, s-a ieșit masiv in strada. Atunci a fost momentul cand s-a strigat pentru prima data "Jos Ceaușescu".…

- Reprezentanții Poliției Romane trag un semnal de alarma cu privire la apariția pe internet, pe anumite rețele sociale, a unor mesaje care incita la violența. Oamenii legii spun ca romanii care vor sa participe la manifestari publice sa protesteze pașnic și sa nu se lase influențați de anumite persoane.…

- Romanii isi doresc sa castige mai mult timp personal in loc de bani, iar 55% spun ca sunt dispusi sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber, conform unui studiu care masoara tendintele in stilul de viata al romanilor in 2018. In acest timp, Romania…

- Zeci de mii de israelieni au participat sambata seara, la Tel Aviv, la o demonstratie impotriva coruptiei guvernului si a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. Protestatarii care au luat parte la "Marsul Rusinii", ce a urmat unei demonstratii similare de…

- Catalin Botezatu s-a gandit sa faca un gest frumos pentru batranii de la un azil din Bucuresti. Designerul le-a facut pachete si le-a daruit de Mos Nicolae. Botezatu i-a indemnat pe toti oamenii sa faca un gest pentru batrani, fie ca le daruieste ceva, fie ca se duce sa le fie alaturi de Sarbatori,…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, un business de 196 mil. lei, intra pe piata cosmeticelor de lux prin lansarea gamei de produse Gerovital Luxury. Linia este formata din douasprezece produse, ce se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, fiind disponibila…

- Petrecerea este la ea acasa in Brazilia, unde a fost marcata "Ziua Sambei". La Rio de Janeiro muzica a rasunat peste tot, iar oamenii au dansat pe unde au apucat.Cele mai neasteptate locuri au fost transformate in ringuri.

- ”Reteaua Soros functioneaza ca un partid, care doreste sa destabilizeze si sa slabeasca guvernele care iau atitudine impotriva aducerii musulmanilor. Din acest motiv, ma astept ca reteaua Soros sa faca propaganda in Ungaria, sa consolideze ONG-urile, sa plateasca sute, chiar mii de oameni, iar pentru…

- Universitatea Dunarea de Jos din Galati a fost decorata, vineri seara, de Ziua Nationala, cu un tricolor realizat din jocuri de lumini. Zeci de galateni au asistat la spectacolul realizat cu aparate laser, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grup de tineri din satul Salajeni, comuna Bocșa județul Salaj au sarbatorit ziua de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, intr-un mod pe cat de unic, pe atat de impresionant. Așa cum Magazin Salajean a anunțat, in urma cu cateva zile, despre inițiativa acestor oameni minunați, de a desfașura pe…

- Papa Francisc a ajuns in Myanmar, intr-o vizita de 4 zile. Prezenta sa acolo e menita sa incurajeze micile comunitati catolice din tara asiatica. La Yongon, Suveranul Pontif a fost intampinat de mii de oameni, care au cantat si au dansat.

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- Asa cum reiese din credinta populara, îngerii au un rol bine definit pe tot parcursul vietii, dar si dupa moartea omului, scrie adevarul.ro În studiul „Mitologie româneasca“ (1916), folcloristul Tudor Pamfile trateaza în volumul I („Dusmani si prieteni…

- Potrivit unui material anonim primit la redactiile presei galatene, proiectul de management in baza caruia Teodor Nita, directorul Teatrului Muzical din 2012, a obtinut un nou mandat la conducerea institutiei culturale galatene, este plagiat intr-o proportie destul de importanta. Lucrarea a fost aprobata…

- Potrivit unui material anonim primit la redactiile presei galatene, proiectul de management in baza caruia Teodor Nita, directorul Teatrului Muzical din 2012, a obtinut un nou mandat la conducerea institutiei culturale galatene, este plagiat intr-o proportie destul de importanta. Lucrarea a fost aprobata…

- Mii de oameni au iesit din nou in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de actuala guvernare, principalele motive de nemultumire fiind modificarile la Codul Fiscal, asa-zisa "revolutie fiscala", si cele la Legile Justitiei. Proteste au fost in Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Timisoara,…

- Noul magazin este localizat in incinta Prima Shops Oradea, din Bulevardul Decebal 61A, iar parinții sunt așteptați in weekendul 11-12 noiembrie sa ia parte la Marea Deschidere, unde se vor bucura de reduceri de pana la 20% la toate articolele cu preț intreg pentru copii, dar și de numeroase…

- Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART Galati ofera, impreuna cu partenerii ei si cu sprijin european, 30 de finantari start-up in valoare de cate 177.000 lei fiecare pentru castigatorii concursului de idei de afaceri. De asemenea, 250 de romani din Diaspora vor avea parte de un program de formare antreprenoriala.

- Romanii si au dat intalnire, ieri, in fata prefecturilor din mai multe orase din tara. Oamenii au protestat din cauza modificarilor aduse Legii Justitiei. Organizatorii protestelor de pe plan local, "Rezistenta Constantaldquo;, au precizat care sunt revendicarile si motivele pentru care cheama lumea…

- Peste o suta de locuitori din satul Traian, judetul Galati, au fost evacuati din zona in care se afla cisterna incarcata GPL care prezinta scurgeri de gaze, potrivit IGSU. Gazul din cisterna este eliberat in atmosfera, iar specialistii estimeaza ca interventia va dura patru ore. IGSU…

- Lugojenii vor ieși in strada pentru a protesta impotriva propunerilor PSD-ALDE de modificare a legilor justiției. Protestul a fost anunțat pe rețelele de socializare și va avea loc duminica, 5 noiembrie, de la ora 19. Proteste au fost anuntate si in alte orașe din țara, la Cluj, Timisoara,…

- Oamenii cred ca Maria Ghiorghiu a prevazut pericolul de explozie care a avut loc marti seara la Breaza, iar acum aceasta a facut noi premonitii tulburatoare. Clarvazatoarea a anuntat pe blogul sau ca o noua tragedie va avea loc in curand.

- An de an, romanii sunt tot mai atrasi de sarbatoarea populara a americanilor, Halloween, si adopta foarte multe dintre traditiile si obiceiurile cu care aceasta a intrat in randul sarbatorilor de origine romaneasca. De altfel, Halloween-ul romanilor este considerat Sf. Andrei, sarbatoare care in unele…