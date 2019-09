Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor vrea ca romanii din strainatate sa fie inscriși pe site-ul ANAF. Pentru asta, consulatele și ambasadele trebuie sa-i identifice pe cei plecați și sa le transmita site-ul Fiscului. Inițiativa apare in perioada in care autoritațile sunt in plina campanie pentru a-i convinge pe cetațenii…

- Cetațenii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidențiale din acest an prin corespondența sau la o secție de votare din strainatate se pot inregistra online incepand de duminica.

- Alegatorii romani care doresc sa voteze prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliul sau resedinta lor la alegerile prezidentiale din toamna se pot inregistra online incepand cu ziua de

- Ramona Manescu, noul ministru de Externe, a anunțat ca MAE ia in calcul varianta inchirierii de spatii pentru amenajarea secțiilor de votare in orașele in care au existat aglomerari. "Aceasta este o varianta de lucru la care ne-am gandit deja pentru acele sectii in care au fost aglomerari foarte mari,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, face apel la romanii din strainatate sa se inscrie pe listele de vot, aratand ca inchirierea de spatii pentru sectiile de votare in care au existat aglomerari este o varianta de lucru. "Aceasta este o varianta de lucru la care ne-am gandit…

- Este oficial! Romanii din strainatate vor vota pe parcursul a trei zile. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 3 iulie, proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale. Principalele modificari: – este interzisa prezentarea sondajelor realizate…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza miercuri proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale. Proiectul a fost dezbatut in regim de urgenta si isi propune sa faciliteze votul romanilor din afara tarii, la urmatoarele alegeri, din luna noiembrie,…

- Propunerea ALDE in privința votului in diaspora a fost exprimata public inca din luna Mai, și anume aceea a votului anticipat prelungit. ALDE a susținut adoptarea modificarilor necesare intr-un timp cat mai scurt, astfel incat la alegerile viitoare toți romanii din diaspora sa poata vota. ALDE…