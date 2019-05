Românii din Marea Britanie, mobilizare exemplară la vot - FOTO Romanii din Marea Britanie s-au mobilizat exemplar la vot și dau dovada de patriotism. Mulți dintre ei s-au prezentat in fața secțiilor de votare inca de dinainte ca acestea sa se deschida. De asemenea, pe parcursul zilei s-au format cozi de sute de persoane dornice sa iși exprime votul. Romanii din diaspora au așteptat ore in șir, fara sa țina cont de vreme sau de ziua lor libera și au votat. De altfel, secția de votare Harrow din Londra este pe primul loc in ceea ce privește prezența la vot in strainatate. Peste 18 milioane de romani sunt asteptati, duminica, 26 mai 2019, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

