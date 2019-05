Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! A fost atins pragul de 30% pentru validarea referendumului. Referendumul pe justitie, initiat de presedintele Klaus Iohannis, a atins, la ora transmiterii stirii, pragul de prezenta de 30% necesar pentru a fi validat, arata datele BEC. Totusi referendumul nu poate fi validat decat dupa numararea…

- Romanii din Marea Britanie s-au mobilizat exemplar la vot și dau dovada de patriotism. Mulți dintre ei s-au prezentat in fața secțiilor de votare inca de dinainte ca acestea sa se deschida. De asemenea, pe parcursul zilei s-au format cozi de sute de persoane dornice sa iși exprime votul. Romanii…

- Romanii cu drept de vot din țara și diaspora au votat pentru Parlamentul European și la Referendumul național. Inca de la primele ore ale dimineții s-au format cozi uriașe iar imaginile au inceput sa circule pe internet.Citește și: Surpriza! De ce a mers Carmen Iohannis singura la vot…

- Sute de mii de romani din diaspora stau la cozi infernale pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendumul pe justiție. Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca va face o plangere penala pe numele ministrului de Externe pentru modul in care au fost organizate alegerile in diaspora.Citește…

- Romanii din diaspora dau tonul la vot, in 26 mai. Sute de persoane s-au prezentat la urne inca de la primele ore ale diminetii, astfel ca in multe locatii din strainatate se sta la coada. De exemplu, la Roma, desi vremea este ploioasa, o multime de romani s-a asezat la coada la sectia de vot de la Consulatul…

- Romanii din diaspora dau tonul la vot, in 26 mai. Sute de persoane s-au prezentat la urne inca de la primele ore ale diminetii, astfel ca in multe locatii din strainatate se sta la coada. De exemplu, la Roma, desi vremea este ploioasa, o multime de romani s-a asezat la coada la sectia de vot de la Consulatul…

- Romanii cu drept de vot din țara și Diaspora voteaza azi pentru membrii din Romania la alegerile pentru Parlamentul European și pentru referendumul național consultativ initiat de președintele Klaus Iohannis. Mobilizarea este mare la toate partidele și acest lucru se vede și in prezența la urne…

- Pe 26 mai 2019, romanii iși vor vota reprezentanții in Parlamentul European. Lista celor inscriși in cursa pentru alegerile europarlamentare o poți consulta mai jos. In plus, tot pe 26 mai 2019, duminica, romanii sunt invitați sa raspunda la doua intrebari ce vizeaza referendumul pentru justiție.