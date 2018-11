Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Calea Neamului organizeaza, joi, 15 noiembrie, alaturi de Colegiul Național „Mihai Viteazul”, un concurs de istorie intitulat „Voievozii și Eroii Neamului Romanesc”. Conform detaliilor oferite de medicul brașovean Mihai Tirnoveanu, președintele asociației, tematica și creațiile elevilor se…

- „Invațatorii și preoții din acea perioada, ca lideri locali, au avut o contribuție dosebita la pastrarea identitații și limbii romanești” La Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe a avut loc marți, 23 octombrie, vernisajul expoziției „Contribuția…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea unei noi expoziții foto-documentare, dedicate centenarului Marii Uniri, și derulate sub genericul „Contribuția invațamantului confesional romanesc din Trei Scaune, la Marea Unire. Conform reprezentanților Muzeului,…

- Anul 2018 este un an de sarbatoare naționala, un an in care poporul roman sarbatorește nu doar 100 de ani de la Marea Unire, ci și pe cei ce au participat la acest eveniment decisiv pentru poporul roman. Marea Unire cuprinde, printre altele, un numar de politicieni remarcabili. Printre aceste modele…

- „Arta a la Cluj”, o expoziție cuprinzand lucrari ce ilustreaza frumusețile județului Cluj, va fi prezentata, la Sfantu Gheorghe. Expoziția, organizata sub egida „Centenar Romania”, cuprinde lucrari realizate de elevii Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj Napoca, in taberele de creație din…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe lanseaza astazi, la Casa memoriala ,,Romulus Cioflec” din Araci, expoziția „Personalitați covasnene și harghitene ale Marii Uniri”. Expoziția va putea fi vizitata incepand de astazi, de la ora 16.00, la Casa memoriala ,,Romulus Cioflec”…

- O expoziție foto-documentara intitulata „Personalitați covasnene și harghitene ale Marii Uniri” și realizata printr-un proiect din cadrul Programului Național „Centenarul Marii Uniri” va fi deschisa saptamana viitoare, de catre Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe. Expoziția…

- In cadrul proiectelor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, in colaborare cu Muzeul Național al Carpaților Rasariteni, cu sprijinul Instituție Prefectului Județului Covasna lanseaza proiectul intitulat GENERATIA MARII UNIRI.…