- ”Un raport care ar trebui sa alerteze CSAT si Parlamentul Romaniei. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a prezentat astazi cifra romanilor aflati peste hotare. Avem 10 milioane de concetateni in afara tarii. Raportul, elaborat la solicitarea PMP, obliga institutiile statului sa-si regandeasca…

- Romanii primesc 40.000 de euro nerambursabili pentru a-și deschide o afacere, dar și consultanța in domeniul activitații de care vor sa se apuce, scrie fanatik.ro. Bugetul pentru acest program este prevazut undeva la 2.400.000 de euro. Cei mai mulți care au aplicat au investit in domeniul IT. In…

- Astazi, 7 iulie, la ora 17, un nou val de protestatari vor lua cu asalt Piata Victoriei. Mitingul este indreptat impotriva noii Ordonante de Urgenta privind Codul administrativ. S a modificat articolul 94, cu privire la folosirea limbii minoritatilor nationale, prin hotarari de consiliu, in unitatile…

- Liderul UNPR Gabriel Oprea a scris pe pagina personala de Facebook un mesaj pentru romanii din Diaspora.''Dragi romani din Diaspora, Știu ca ați plecat din țara pentru a le asigura copiilor dumneavoastra un trai mai bun și mai multe șanse in viața. Știu ca nu va simțiți fericiți și…

- Intoarcerea romanilor acasa este una dintre sursele de venit suplimentare pe care Ministrul Muncii Marius Budai se bazeaza pentru cresterea accelerata a pensiilor in urmatorii trei ani, dupa cum a declarat acesta intr-un interviu pentru Digi 24.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa exemplul lui Traian Basescu, Klaus Iohannis a suprapus un referendum, la fel de inspirat sau la fel de neinspirat, peste o runda electorala. Și, la fel ca și Traian Basescu, a caștigat. Pentru a doua oara, i-a ieșit și pasența cu votul din Diaspora. Care, din nou, a…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata, la evenimentul de prezentare a candidatilor PNL la alegerile europarlamentare, care va avea loc in Piata Victoriei. Evenimentul e programat la ora 11.00.

- Romanii din afara granițelor țarii sunt frații, surorile, copiii, rudele sau prietenii noștri. Nu ii vom abandona, ii vom sprijini și vom crea o Romanie normala, in care sa-și doreasca sa se intoarca Acasa. Europa inseamna dreptul cetațenilor de a munci și de a calatori liber in statele membre, egalitate…