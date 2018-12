Românii din diaspora sărbătoresc de Ziua Naţională şi Centenarul Marii Uniri Aproximativ 4.000 de militari romani si straini vor defila in Piata Arcul de Triumf, eveniment la care participa seful statului, premierul Viorica Dancila, precum si alti inalti demnitari si reprezentanti ai corpului diplomatic din Romania si strainatate.



Parada a debutat cu trecerea in revista a Garzii de Onoare de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa care a fost intonat Imnul National. Au fost trase salve de tun, iar seful statului a depus o coroana de flori la Arcul de Triumf, dupa care a urmat un moment de reculegere in memoria eroilor cazuti la datorie in razboaiele mondiale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

