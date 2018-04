Romanii, din ce in ce mai pasionati de ceasuri premium

Stiri pe aceeasi tema

- Acum 152 de ani, pe 2 aprilie a inceput plebiscitul prin care populatia Romaniei a fost consultata asupra aducerii unui print strain ca domn al tarii. Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a ajuns in tara o luna mai tarziu, pe 10 mai. In 1881 Carol este incoronat si devine primul rege al Romaniei.

- Georgianul Revaz Davitadze a castigat doua medalii de aur, la total si smuls, si una de argint, la aruncat, la categoria 85 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta de la Izvorani. Sportivul georgian in varsta de 19…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- Nu aș fi crezut vreodata ca aș putea avea foarte multe lucruri in comun cu o persoana pe care nu o cunosc, dar despre care am auzit cate ceva din prisma meseriei! Este vorba de profesoara Gina Niculițov, de la Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu din Focșani, cu care mi-a facut o reala placere sa discut.…

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria…

- Astazi a avut loc festivitatea de deschidere a programului „Descopera și Cunoaște Romania", ediția Centenar, care va cuprinde 450 de romani din comunitațile istorice, cu 50% mai mulți decat in ediția precedenta, anunța Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni din Romania.

- Studentii straini care invata la USAB Timisoara s-au aflat, miercuri, in atentia ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Oficialul s-a intalnit cu aceștia la sediul universitatii timisorene, dar si cu reprezentantii consulatelor si consulatelor onorifice din orasul de…

- Pugilistul britanic Billy Joe Saunders si-a amanat apararea titlului la categoria mijlocie, versiunea WBO, in fata compatriotului sau, Martin Murray, din cauza unei accidentari la brat in timpul unui antrenament, scrie BBC. Partida ar fi trebuit sa aiba loc in aprilie, pe O2 Arena din…

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…

- Conform noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018. Astfel, persoanele fizice vor depune anual…

- Cine este Cesima Nechifor, tanara care a facut senzație la ”Romanii au talent!”. O accidentare grava i-a ruinat cariera promițatoare in gimnastica ritmica. Cesima Cristina Nechifor, 17 ani, eleva in clasa a 11 F2 la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești danseaza extraordinar. Iar colegii și…

- Partidul Național Liberal atrage atenția ca romanii ar putea fi obligați sa plateasca impozite locale chiar și de șase ori mai mari decat cele din prezent. Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, a declarat ca PSD-ALDE și-a supradimensionat cheltuielile in timp ce nu a reușit sa atraga suficiente investiții.…

- Conducerea asociatiei ASTRA – Despartamantul Covasna-Harghita a luat decizia de a boicota manifestarile organizate cu prilejul Zilelor Sfantu Gheorghe, in semn de protest fata de refuzul autoritatilor locale de a permite accesul interpretilor si formatiilor folclorice romanesti pe scena principala din…

- Psihologii au descoperit 7 obiceiuri zilnice care arata aspecte ascunse din felul de a fi al fiecaruia. Citeste in continuare si spune in rubrica de comentarii, daca tie ti s-au potrivit. Alimentatie organica Daca faci parte din categoria oamenilor care consuma alimente organice, fara pesticide,…

- „Romanii care au plecat la munca in Marea Britanie fie au calificari foarte inalte, fie foarte joase. Tendinta de a migra spre aceasta tara in detrimentul Italiei si Spaniei a aparut dupa criza financiara.”

- Legendarul boxer filipinez Manny Pacquiao a anuntat marti ca urmatorul sau meci va avea loc in Malaezia, in mai sau in iunie. ”Malaezia, fara nicio indoiala, va fi locul in care vom boxa. Daca nu va fi in mai, va fi in iunie, pentru a face in asa fel incat pregatirea sa nu-mi impiedice munca”, a declarat…

- Dupa un an de succes marcat cu lansarile modelelor Galaxy S8 si Galaxy Note8, Samsung a decis sa aduca noua filozofie de design si pe modelele mid-range premium din gama Galaxy A. Primul model din aceasta familie pe care il testam este Galaxy A8 (2018), echipat cu ecran fara margini, un corp realizat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6564 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Luni, euro a crescut la 4,6613 lei, dupa ce a crescut vineri la 4,6552 lei. Marti, leul s-a apreciat in raport…

- Sportivii de la sectia de schi alpin a Coronei Brasov au obtinut doua medalii de bronz la „FIS Children Trophy”, in Poiana Brasov. Astfel, sambata, Andra Marosan a castigat bronzul in proba de slalom, la categoria U14, dupa ce vineri, Hunor Szoke a terminat pe locul 3 proba de slalom urias la categoria…

- Loto 6/49 din 18 februarie 2018. Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie, s-au...

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Apartamentele noi din Bucuresti s-au scumpit in ianuarie cu 1,5% fata de decembrie, pana la 1.325 de euro pe metru patrat util. Cresteri de pret pe segmentul locuintelor noi s-au inregistrat si in alte orase din tara, in timp ce apartamentele vechi au avut un trend descendent. „Tendinta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un…

- Loteria Romana a organizat noi trageri joi, 8 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Iata și numerele caștigatoare: Loto 6/49: 3, 29, 23, 40, 39, 9 Joker: 21, 41, 42, 37, 44, +20 Loto 5 din 40: 8, 31, 38, 24, 34, 27 Noroc: 0…

- Romanii cu credite la banci primesc o noua lovitura, dupa ce Banca Nationala a Romaniei a decis sa creasca rata dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an. BNR a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6538 lei/euro, in crestere cu 0,25% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Citeste…

- In 2016, au fost inmatriculate 396.538 de autoturisme in Romania, in crestere cu 19,4% fata de 2015, an in care s-au inmatriculat 332.223 de unitati. In al treilea trimestru al anului trecut, inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut cu 32,7% fata de aceeasi perioada din 2016,…

- Microsoft a anuntat ca Windows Defender va putea indeparta si aplicatii care, desi nu intra neaparat la categoria malware, pot constitui un pericol la adresa utilizatorilor. Promovate pe diverse site-uri ca instrumente pentru „optimizarea” performantelor PC-ului, sau alt scop „esential” pentru utilizator,…

- Numerele castigatoare duminica, 28 ianuarie 2018Loto 6 49: 18 34 5 28 33 2Joker: 16 28 6 5 32 4Loto 5 40: 11 33 13 14 16 10Noroc: 1 0 6 6 9 2 5Super Noroc: 7 5 1 3 6 8Noroc Plus: 8 7 5 0 2 8La Loto 6 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,2 milioane de lei peste 1,56 milioane…

- Tendinta de a misca mai mult una dintre miini apare inca din viata intrauterina, in jurul celei de-a opta saptamini de sarcina, potrivit unor descoperiri recente facute cu ajutorul ecografiilor. Anterior, oamenii de stiinta considerau ca intre stingaci si dreptaci exista o diferenta in ceea ce priveste…

- ♦ Dezvoltatorii spun ca vand apartamente cu suprafete reduse pentru ca aceasta este cererea din piata. „Nu putem spune ca nu se respecta legea“ ♦ In zece ani suprafata medie utila a locuintelor noi a scazut cu aproape zece metri patrati ♦ „E vorba despre o problema de disciplina si siguranta“.

- Rovinieta s-ar putea scumpi cu 200% pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 și 12 tone, potrivit unui proiect de ordonanta guvernamentala, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). „Uniunea Nationala a…

- Eusebiu Burcaș: “Cererea de locuințe la Cluj este de patru mai mare ca oferta” Analistul financiar Eusebiu Burcaș explica, la Realitatea FM, ca orașul Cluj-Napoca este singurul din Romania unde prețurile la apartamente au ajuns la nivelul de dinaintea crizei. Tendința va continua fiindca solicitarile…

- Mercedes-Benz a devenit oficial cel mai mare producator mondial de mașini premium din anul 2017. Potrivit unui raport facut public, timp de 12 luni, compania a vandut in total 2.289.344 de automobile, cu 9.9% mai multe decat in 2016.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, potrivit…

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. De asemenea, de 8 ani, pe 15 ianuarie, romanii celebreaza Ziua Culturii Naționale. Pe data de 7 decembrie 2010, s-a stabilit in baza Legii 238 / 2010 ca 15 ianuarie sa fie Ziua Culturii Naționale. Aceasta reprezinta…

- Lorelai Mosnegutu (15 ani) a visat multa vreme la momentul în care avea sa se mute în Bucuresti, si, recent, si-a cumparat un apartament în zona Popesti Leordeni, în Capitala, unde s-a mutat imediat, alaturi de mama ei.

- Autoritatile de la Bucuresti in sprijinul comunitatii de romani din Pedrera O delegatie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni se deplaseaza de urgenta în Sevillia, în Spania, pentru a fi sprijini comunitatea de români din teritoriu, în urma incidentului…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, persoanele care intentioneaza sa plece din tara pentru mai mult de o jumatate de an si nu anunta organele fiscale prin completarea si depunerea unui chestionar de rezidenta fiscala risca sa fie amendate.

- In primele 11 luni ale anului trecut, incasarile din exporturi au adus circa 58,14 miliarde de euro, in vreme ce suma necesara pentru achitarea importurilor a fost de 69,49 miliarde de euro, arata datele transmise marti de Institutul Nationa de Statistica. Cu alte cuvinte, deficitul balantei comerciale…

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Gigel Frone a cantat de sarbatori, printre rafturile unui magazin de flori și cadouri non-stop, pentru ambianța și pentru a atrage clienți. Lansat și afirmat la ”Romanii au talent”, concurs unde, in 2002 a ajuns pana in semifinala, pentru cantarețul ambulant popularitatea dobandita grație Pro Tv-ului…

- Simona Halep i-a razbunat pe romanii care au fost suparați din cauza faptului ca nu au putut urmari meciul sportivei lor preferate. Simona Halep a caștigat finala de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. Cerere de restituire…

- Anul 2018 numara 14 sarbatori legale. Din acestea, 11 cad in zile lucratoare, astfel ca angajatii romani vor primi liber de la munca. Dintre acestea, doua au trecut, 1 și 2 ianuarie. Urmatoarea zi libera va fi 24 ianuarie (Ziua Unirii). Romanii vor avea o minivacanta de primavara: vor fi liberi in zilele…