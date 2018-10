Stiri pe aceeasi tema

- Imbatranirea rapida a populatiei in Europa de Est pune economiile din regiune intr-o situatie delicata, iar Romania trebuie sa ia o serie de masuri urgente pentru a stabiliza piata muncii si bugetul de pensii, inclusiv prin oprirea politicilor de pensionare timpurie si mentinerea angajatilor seniori…

- Mihai Georgescu, executivul care a condus businessul Wrigley mai bine de doua decenii, rememoreaza criza care a debutat in SUA in urma cu zece ani, odata cu caderea gigantului financiar Lehman Brothers. „In SUA si in Europa de Vest s-a resimtit initial impactul (…). Noi consideram…

- ♦ Romanii prefera sa consume in special bere la PET, care reprezinta peste 50% din consum si este disponibila pe rafturile tuturor magazinelor ♦ Vremea, situatia macroeconomica si nivelul veniturilor sunt cele care dicteaza evolutia pietei berii ♦ Romania se situeaza pe locul opt…

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in primele sapte luni ale anului a crescut cu 33%, la 75.278 unitati, in timp ce volumul masinilor second-hand inmatriculate in acelasi timp a ajuns la 274.195 unitati, in scadere cu 6,8%, potrivit Asociatiei Constructorilor de Autoturisme…

- Orbis Hotel Group, cel mai mare operator hotelier din Europa de Est si partener strategic al AccorHotels, isi extinde reteaua din Romania si intra pe piata din Timisoara, anuntand deschiderea primului Ibis din oras, in 2020. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este…

- Societatea Nationala a Sarii, singurul producator de sare din Romania, a inregistrat in primul semestru al anului o cifra de afaceri de 186 milioane lei, in crestere cu 8%, in timp ce profitul brut s-a majorat cu 10%, la aproape 60 milioane lei. Continuarea pe ZFCorporate …

- TBI Bank, institutie bancara care opereaza in Romania si Bulgaria, parte a grupului international de credite de consum 4Finance inregistrat in Luxemburg, si-a extins operatiunile in Europa de Vest prin lansarea depozitelor online pe piata din Germania, in parteneriat cu compania fintech Raisin.…

- Romanii sunt printre cei mai infocati sustinatori din Europa ai beneficiilor tehnologiei, 94% dintre ei sustinand ca inovatiile tehnicii ne simplifica viata, peste media europeana de 87%, arata un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID. Continuarea pe ZFCorporate ZF…